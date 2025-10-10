Topo

Notícias

Podcast A Hora estreia grupo de WhatsApp e edição extra para assinantes UOL

Thais Bilenky e José Roberto Toledo no Podcast UOL Prime - André Porto/UOL
Thais Bilenky e José Roberto Toledo no Podcast UOL Prime Imagem: André Porto/UOL
do UOL

Do UOL

10/10/2025 10h59

O podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thaís Bilenky, acaba de lançar duas novidades: um grupo no WhatsApp para reunir a comunidade de ouvintes e um episódio extra semanal, sempre aos sábados.

No WhatsApp, Horácia, a robozinha sagaz e sarcástica do programa, envia recados, enquetes, fotos de bastidores e vídeos inéditos. Uma vez por semana, o grupo abre para troca de ideias e sugestões de pauta —e Toledo e Bilenky também passam por lá.

Clique aqui para entrar no grupo de A Hora no WhatsApp.

A Hora Extra estreia no sábado e terá duração de cerca de 15 minutos. O primeiro episódio é aberto; a partir do segundo, o acesso é exclusivo para assinantes UOL. Para ouvir como assinante, vincule seu e-mail UOL à sua conta no Spotify.

Como acessar episódios fechados de A Hora no Spotify - UOL - UOL
Para acessar os episódios fechados, basta clicar no cadeado e parear a sua conta do Spotify com o seu email do UOL
Imagem: UOL

Os episódios extras ficam listados na playlist de A Hora no Spotify.

O episódio semanal tradicional segue aberto e gratuito.

Como acessar e ouvir

Para entrar no grupo A Hora podcast no WhatsApp, clique aqui.

A Hora Extra vai ao ar todo sábado no Spotify e é exclusivo para assinantes UOL.

Ainda não é assinante? Assine UOL e ganhe acesso livre a notícias, matérias, colunas e podcasts, além do Clube UOL, que conta com descontos em restaurantes, bares, lojas e experiências imperdíveis.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Barroso e mais cinco: quem são os ministros que anteciparam saída do STF

Brasil fez acordo com México e abriu mão de candidatura a comissão da OEA

Mãe denuncia 'manipulação' de chatbot de IA após suicídio de seu filho nos EUA

Advogado destituído por Moraes cobra reação da OAB e cita até 'Vale Tudo'

Mulher matou 10 cães em teste para assassinar idoso com feijoada envenenada

Relator da ONU classifica como 'crime de guerra' ataque israelense que feriu jornalistas da AFP no Líbano em 2023

Fábrica ligada a duas mortes por metanol é fechada em São Bernardo do Campo

Família é internada em estado grave após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve

Medvedev vence De Minaur e vai enfrentar Rinderknech nas semis do Masters 1000 de Xangai

'Hoje mais do que nunca contamos com o presidente Trump', diz Machado após anúncio do Nobel da Paz

Vitória de Paolini sobre Swiatek é única surpresa das quartas do WTA 1000 de Wuhan