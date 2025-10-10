Topo

200 mil pessoas voltaram a Gaza desde cessar-fogo entre Israel e Hamas

Palestinos observam Cidade de Gaza de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza após acordo de cessar-fogo - Eyad BABA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 15h56Atualizada em 10/10/2025 16h04

A Defesa Civil de Gaza informou que cerca de 200 mil pessoas voltaram ao norte do território palestino desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

Cessar-fogo começou oficialmente na manhã de hoje, às 6h no horário de Brasília. "Aproximadamente 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil que opera sob a autoridade do governo do grupo islamista palestino Hamas.

Retorno à Gaza coincide com a retirada das tropas israelenses. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que seus soldados "começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns".

Trégua na guerra faz parte de primeira parte de acordo firmado nesta semana. Nos próximos dias, os dois lados devem aprofundar as discussões sobre a libertação dos 48 reféns israelenses, dos quais 20 estima-se que estejam vivos, e de prisioneiros palestinos.

Palestinos e israelenses comemoram o acordo. Acampamentos foram palco de celebrações de palestinos. Durante os mais de dois anos de guerra, mais de 60 mil foram mortos e cerca de 1.200 do lado israelense. Já em Israel, famílias se reuniram na Praça dos Reféns.

Negociações no Egito e reuniões em Israel

Netanyahu se reuniu com autoridades norte-americanas em Tel Aviv. Após o fim do encontro, premiê israelense gravou um vídeo ao lado de Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que chegaram a Israel na noite de ontem, após participarem das negociações no Egito.

Esforços dos EUA, Israel e soldados israelenses criaram uma "pressão militar e diplomática" que isolou o Hamas, disse Netanyahu. "Acredito que isso nos trouxe até aqui", declarou após a reunião. O premiê também agradeceu Witkoff e Kushner pelos esforços para a assinatura do acordo de paz.

Netanyahu conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner - Reprodução/X/@IsraeliPM - Reprodução/X/@IsraeliPM
Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar também enviaram representantes para integrar as conversas em Sharm el-Sheikh.

Hamas fala em Estado Palestino

Representante do Hamas disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino. Em comunicado televisionado, o negociador-chefe do grupo e líder político exilado, Khalil al-Hayya, falou da criação do Estado da Palestina.

Khalil al-Hayya também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentando que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

Em outros momentos, Netanyahu foi categórico ao afirmar que "não haverá Estado palestino". Após o acordo, porém, não se sabe qual será a postura do premiê. No fim de setembro, o líder israelense afirmou que a eventual criação colocaria em risco a sobrevivência de Israel e que medida favoreceria o Hamas.

Trump disse que "ninguém será obrigado a deixar Gaza" e que o acordo de cessar-fogo fará "maravilhas" pela região. A fala ocorreu ontem enquanto o republicano recebia o presidente finlandês, Alexander Stubb, no Salão Oval da Casa Branca. "Há uma riqueza tremenda nessa parte do mundo. (...) Acho que veremos alguns países extraordinários se mobilizando, investindo muito dinheiro e cuidando das coisas".

Uma viagem para o Oriente Médio na próxima semana está nos planos do presidente. Trump citou a possibilidade, mas esclareceu que a data ainda não foi definida. Ele apenas ressaltou que irá ao Egito para participar de uma cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo.

Troca de reféns

a - Divulgação - Divulgação
Hamas entregou anteontem uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguiam.

a - Divulgação - Divulgação
O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertas, segundo a lista de demandas do governo americano.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

*Com AFP

