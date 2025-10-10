Topo

10.10 Shopee tem projetor por R$ 185 e mochila de viagem a R$ 126; confira

Projetor que promete imagem de alta definição e mochila com vários compartimentos estão com desconto - Divulgação
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

10/10/2025 12h02

Projetor se alta definição, mochila de viagem, calça de alfaiataria, liquidificador Mondial e outros itens estão entre as ofertas do 10.10 Shopee. Em mais um dia de promoção de data dupla, quando dia e mês têm o mesmo número, a plataforma oferece diversos descontos, além de frete grátis em compras acima de R$ 10.

O Guia de Compras UOL selecionou alguns dos melhores descontos em eletrônicos, produtos para casa, roupas e acessórios. Confira a seguir.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol O Guia de Compras UOL separou 5 produtos que estão em destaque no segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime. E ah, tem produto hoje com 5% de desconto no Pix Curtiu? Link na bio. #megaofertaamazonprime ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

