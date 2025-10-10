10.10 Shopee tem projetor por R$ 185 e mochila de viagem a R$ 126; confira
Projetor se alta definição, mochila de viagem, calça de alfaiataria, liquidificador Mondial e outros itens estão entre as ofertas do 10.10 Shopee. Em mais um dia de promoção de data dupla, quando dia e mês têm o mesmo número, a plataforma oferece diversos descontos, além de frete grátis em compras acima de R$ 10.
O Guia de Compras UOL selecionou alguns dos melhores descontos em eletrônicos, produtos para casa, roupas e acessórios. Confira a seguir.
