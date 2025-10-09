Zelensky acusa Rússia de tentar "semear o caos" na Ucrânia e anuncia viagem de delegação aos EUA

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de tentar "semear o caos" na Ucrânia, ao intensificar nos últimos dias os ataques contra infraestruturas energéticas e ferroviárias do país. Nesta quinta-feira (9), Zelensky anunciou o envio de uma delegação ucraniana aos Estados Unidos, na semana que vem, para negociar mais apoio de Washington na guerra contra a Rússia.

"O objetivo da Rússia é semear o caos, exercer pressão psicológica sobre as pessoas ao atacar as infraestruturas energéticas e ferroviárias", denunciou Volodymir Zelensky durante uma coletiva de imprensa, na quarta-feira (9).

Nas últimas semanas, com a aproximação do inverno, a Rússia tem atacado instalações elétricas, de gás e ferrovias em várias regiões da Ucrânia. A multiplicação dos ataques traz temores de uma campanha semelhante à dos invernos anteriores, quando milhões de pessoas ficaram temporariamente sem luz ou aquecimento.

O presidente ucraniano destacou especialmente a "forte pressão dos bombardeios russos" sobre o setor de gás, o que pode forçar Kiev a aumentar as importações. Durante o inverno de 2024-2025, os ataques já reduziram pela metade a produção nacional de gás na Ucrânia.

"Escassez de combustível" na Rússia

Por outro lado, Zelensky afirmou ver "resultados positivos" na campanha ucraniana de ataques contra refinarias russas, que provocaram aumento nos preços dos combustíveis no país adversário desde o verão. A Ucrânia também atacou recentemente uma usina elétrica na região russa de Belgorod, na fronteira, provocando cortes de energia.

"Os resultados de nossos ataques na Rússia são positivos", comemorou Zelensky, mencionando "escassez de combustível equivalente a 20% da demanda" no país.

No campo de batalha, o presidente voltou a elogiar a contraofensiva das forças ucranianas em resposta ao avanço russo próximo a Dobropillia, durante o verão no Hemisfério Norte. Ele afirmou que a operação "frustrou a campanha ofensiva russa de verão".

Agora, a situação mais "tensa" para o exército ucraniano está no leste do país, perto das cidades de Dobropillia e Pokrovsk, na região de Donetsk, e também em Dnipropetrovsk, nas proximidades de Novopavlivka. "Esse é nosso próximo desafio", disse Zelensky sobre a região de Dnipropetrovsk, onde o exército russo entrou pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022.

Cortes de energia

Ataques russos causaram cortes de energia em várias regiões da Ucrânia no último fim de semana. Duas locomotivas foram atingidas em uma estação ferroviária no norte do país, deixando vários mortos.

Por sua vez, a Rússia enfrentou na segunda e terça-feira dois ataques maciços com drones, cada um envolvendo mais de 200 aparelhos. Essas ofensivas estão entre as mais importantes lançadas pela Ucrânia desde 2022.

Os ataques continuam intensos dos dois lados da fronteira. Na última noite, três pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma ofensiva russa com drones e bombas na região de Sumi, no norte da Ucrânia, informou na quarta-feira o chefe da administração militar regional, Oleg Grigorov

Do lado russo, um drone ucraniano provocou incêndios "em instalações de petróleo e energia" na região de Volgogrado, anunciou o governador Andrei Bocharov nesta quinta-feira.

No entanto, os principais combates ocorrem no leste da Ucrânia, onde o exército russo acelerou seus avanços nos últimos meses contra um adversário com tropas em menor número e equipamentos. As forças russas ocupam cerca de 20% do território ucraniano. Três anos e meio após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os esforços diplomáticos do presidente americano, Donald Trump, para encerrar a guerra estagnaram.

Delegação ucraniana nos Estados Unidos

Uma delegação ucraniana viaja "no início da próxima semana" aos Estados Unidos em busca de mais apoio de Washington, anunciou Zelensky. Em sua conta na rede X, o presidente informou que o grupo será liderado pela primeira-ministra Ioulia Svyrydenko e pelo chefe da administração presidencial, Andriï Iermak.

Eles vão discutir possíveis sanções contra Moscou, questões energéticas e a defesa antiaérea da Ucrânia. "A questão do congelamento de ativos russos também será debatida com os Estados Unidos", acrescentou Zelensky.

(RFI com AFP)