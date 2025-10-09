Topo

Wall Street cai e interrompe rali recorde conforme temporada de balanços se aproxima 

09/10/2025 17h22

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos terminaram no território negativo nesta quinta-feira, conforme investidores, sem dados econômicos ou qualquer catalisador que influencie o humor do mercado, aproveitaram a oportunidade para se consolidar antes da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Os índices S&P 500 e Nasdaq recuaram em relação aos recordes de fechamento de quarta-feira, mas o índice Dow Jones fechou com a maior queda percentual.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,27%, para 6.735,22 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,08%, para 23.023,95 pontos. O Dow Jones caiu 0,51%, para 46.363,20 pontos.

