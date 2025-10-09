Wall Street abre com pouca variação sem indicações de Powell sobre juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca variação na abertura desta quinta-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não ofereceu novos sinais sobre a política monetária, deixando os investidores apenas com dados mais antigos para direcionar o sentimento

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 46.622,31 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,10%, a 6.760,5 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,01%, para 23.045,329 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)