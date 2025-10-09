Wall St cai sem nova orientação de Powell sobre taxa de juros

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não ofereceu novos sinais sobre a política monetária, deixando os investidores apenas com dados mais antigos para direcionar o sentimento.

Embora os mercados tenham precificado cortes agressivos na taxa de juros na expectativa de que o Fed priorize o apoio ao mercado de trabalho, a ata da reunião de setembro do banco central dos Estados Unidos, divulgada na quarta-feira, mostrou preocupações persistentes com a inflação.

Os investidores também ficarão atentos a comentários de outros membros do Fed, incluindo o diretor Michael Barr e a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly.

Qualquer inclinação "hawkish" pode pesar sobre as ações, que se mantiveram fortes mesmo durante um período sazonalmente fraco, em parte devido às expectativas de juros mais baixos.

"Estamos caminhando para uma grande correção, mas é provável que essa correção não ocorra por alguns meses", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,20%, para 46.508,01 pontos. O S&P 500 perdia 0,12%, a 6.745,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,14%, para 23.011,97 pontos.

As ações de consumo discricionário do S&P 500 caíam 0,9%, com a Tesla em queda de 1,9% e a Amazon perdendo 0,9%.

A Tesla tinha queda depois que a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA disse que estava abrindo uma investigação sobre 2,88 milhões de seus veículos equipados com o sistema Full Self-Driving.

O setor industrial do S&P 500 perdia 0,8%, enquanto o setor de tecnologia subia 0,1%, liderado por um ganho de 2,7% na Nvidia.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)