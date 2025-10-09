Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, temporariamente, o vereador de Piracicaba, interior de São Paulo, Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, na manhã desta quinta-feira, 9, após denúncias de crimes de abusos sexuais. Defesa diz que responderá a todas as acusações com serenidade e firmeza.

A polícia cumpriu quatro mandados, um de prisão e outros três de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador na Câmara Municipal de Piracicaba. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba.

Sete mulheres procuram a delegacia para relatar que foram assediadas por Cássio Luiz durante encontros com o vereador.

As investigações começaram depois que uma mulher procurou a polícia para relatar que havia sido assediada dentro do gabinete do parlamentar, no dia 22 de setembro deste ano.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo no interior paulista, a primeira vítima disse que o parlamentar teria tocado em partes íntimas do seu corpo e colocado as mãos dela à força nas partes íntimas dele.

A defesa do vereador diz que "toda imputação criminal exige comprovação concreta e idônea", que o parlamentar vem colaborando de forma plena e transparente com as investigações e que Cássio Luiz e familiares têm "sido alvo de ameaças graves e diretas dirigidas à sua integridade física". "A defesa reafirma que responderá a todas as acusações com serenidade e firmeza, apresentando, no momento oportuno, os elementos técnicos e jurídicos que demonstrarão a verdade dos fatos, confiando plenamente nas instituições e na Justiça", diz.

A Câmara de Vereadores de Piracicaba diz que a Casa de Leis, "desde o conhecimento dos fatos, tem prestado suporte irrestrito às autoridades competentes que conduzem as investigações, incluindo o fornecimento de informações e a cooperação necessária para o bom andamento dos trabalhos".

"A presidência da Câmara Municipal está acompanhando de perto o desenrolar do caso, em contato permanente com a Procuradoria Legislativa da Casa, a fim de garantir que todas as medidas administrativas e regimentais cabíveis sejam tomadas e em estrita conformidade com a legislação vigente", diz a Câmara, por meio de nota.

Íntegra da nota de defesa de Barbosa:

"A defesa técnica do Senhor Cássio Luiz Barbosa, conhecido publicamente como Fala Pira, vem, em complemento às informações já comunicadas, esclarecer à sociedade que quanto às novas acusações recentemente apresentadas, estas serão integralmente enfrentadas no âmbito judicial, com absoluto respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Reitera-se que toda imputação criminal exige comprovação concreta e idônea, razão pela qual o ônus da prova recai sobre quem alega/acusa.

A defesa reafirma que responderá a todas as acusações com serenidade e firmeza, apresentando, no momento oportuno, os elementos técnicos e jurídicos que demonstrarão a verdade dos fatos, confiando plenamente nas instituições e na Justiça.

No que concerne a eventual afastamento do exercício das funções parlamentares, inexiste, até o presente momento, qualquer procedimento instaurado com tal finalidade. O vereador permanece no pleno e legítimo desempenho de seu mandato, cumprindo, com a seriedade e o zelo que lhe são próprios, suas obrigações legislativas e comunitárias.

Cumpre sublinhar que o parlamentar vem colaborando de forma plena e transparente com as investigações, colocando-se à disposição da Justiça e da sociedade para todo e qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Não obstante, tem sido alvo de ameaças graves e diretas dirigidas à sua integridade física e à de seus familiares - quadro que revela a preocupante escalada de intolerância e o perigo representado pela difusão de juízos precipitados, desprovidos de fundamento jurídico e fático.

A defesa informa, ademais, que já foram adotadas as medidas legais cabíveis à responsabilização civil e criminal daqueles que, à sombra de uma falsa noção de justiça, têm recorrido à via ilícita para "responder" aos fatos ainda sob apuração, incorrendo em delitos de calúnia, injúria, difamação e ameaça - condutas que, longe de contribuir para a elucidação da verdade, apenas alimentam a desinformação e o linchamento moral.

Reitera-se, pois, que a verdadeira Justiça se realiza nos autos do processo, com base nas provas produzidas, sob o manto da ampla defesa e do devido processo legal - jamais nas arenas virtuais, nas retaliações públicas ou sob o impulso de pré-julgamentos.

Por derradeiro, esta nota tem igualmente o propósito de coibir e prevenir a disseminação de notícias falsas, reafirmando o compromisso do vereador com a transparência, a legalidade e a verdade dos fatos, a fim de que informações distorcidas não continuem a causar danos irreparáveis à sua imagem e à de sua família.

O vereador Cássio Luiz Barbosa reafirma, enfim, sua plena confiança nas instituições e no Estado Democrático de Direito, mantendo-se fiel ao compromisso que sempre norteou sua atuação pública: a transparência, o respeito e a responsabilidade para com a população."