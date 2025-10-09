Ucrânia intensifica esforço para afagar Trump com ofertas de indicação ao Nobel

Por Dan Peleschuk

KIEV (Reuters) - A Ucrânia ainda não conseguiu convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exercer pressão suficiente sobre a Rússia para forçá-la a negociar um acordo de paz e, por isso, lançou mão de uma nova tática de lobby: indicar o presidente dos EUA para o Prêmio Nobel da Paz.

Com Trump cobiçando abertamente o prestigioso prêmio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, lançou a ideia em uma reunião com repórteres, dois dias antes do anúncio do vencedor deste ano, que teria sido selecionado mais cedo neste ano.

"Se Trump der ao mundo -- acima de tudo, ao povo ucraniano -- a chance de tal cessar-fogo, então sim, ele deve ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz", disse Zelenskiy em comentários divulgados nesta quinta-feira.

"Nós o indicaremos em nome da Ucrânia."

Zelenskiy trabalhou arduamente para conquistar o apoio de Trump e parece estar fazendo alguns progressos.

Os mísseis Tomahawk estão no topo da lista de armas norte-americanas que Kiev acredita que podem causar sérios danos à Rússia e forçá-la a sentar-se à mesa de negociações. Trump, que expressou frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sinalizou que está aberto a fornecê-los.

Trump disse que merecia o Prêmio Nobel, concedido a quatro de seus antecessores na Casa Branca, pelo que ele descreveu como seus esforços para garantir vários acordos de paz.

Isso inclui a alegação de que ele intermediou uma trégua entre a Índia e o Paquistão -- uma alegação que a Índia rejeitou. Nesta quinta-feira, israelenses e palestinos se regozijaram após o anúncio de um cessar-fogo e de um acordo sobre reféns sob uma iniciativa de Trump para acabar com a guerra em Gaza.

Na semana passada, um grupo de parlamentares ucranianos apresentou uma moção pedindo aos colegas que indicassem Trump para o Prêmio Nobel, argumentando que era uma demonstração crítica de lealdade a um parceiro estratégico.

"Se não pudermos mostrar hoje que a Ucrânia e o Parlamento ucraniano apoiam absoluta e totalmente Donald Trump e seus planos de paz, então sobre o que podemos falar?", disse a parlamentar Anna Skorokhod na terça-feira, segundo a mídia ucraniana.

As indicações para os Prêmios Nobel de cada ano se encerram em 31 de janeiro. Os membros do comitê podem fazer suas próprias indicações até a primeira reunião em fevereiro.

Kiev não é o único governo que está realizando uma campanha para encantar Trump.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse na terça-feira que Trump merecerá o Nobel se conseguir convencer a China a abandonar o uso da força contra a ilha, que Pequim reivindica como parte de seu território.