Trump viajará ao Egito na próxima semana

09/10/2025 13h13

O enviado americano Steve Witkoff afirmou que o presidente Donald Trump viajará ao Egito na próxima semana, após o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, convidá-lo para as celebrações do acordo de cessar-fogo em Gaza. 

"O presidente está muito animado para vir ao Egito, e esse é o plano, que ele venha na próxima semana", disse Witkoff durante uma reunião com al-Sisi, segundo um vídeo divulgado pela Presidência egípcia.

O gabinete de Al-Sisi informou que ele convidou Trump a "participar da celebração que será realizada no Egito para comemorar a conclusão do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza". 

A primeira fase do acordo foi assinada durante negociações indiretas entre Israel e o Hamas no Egito. O pacto prevê a libertação dos reféns israelenses restantes em troca da libertação de quase 2.000 palestinos. 

Israel afirmou que o cessar-fogo começará "dentro de 24 horas" após a reunião de seu gabinete de segurança nesta quinta-feira.

bha/nda/feb/jvb/mb/aa

© Agence France-Presse

