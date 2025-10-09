Topo

Trump sugere que a Espanha deveria ser 'expulsa' da Otan

09/10/2025 18h03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (9) que a Espanha seja expulsa da Otan por não cumprir o requisito de gastar 5% do PIB com defesa que ele havia solicitado.

"Tivemos um retardatário, a Espanha", declarou Trump no Salão Oval, ao comentar o recente compromisso de quase todos os membros da aliança militar do Atlântica Norte em aumentar seus gastos militares. "Eles não têm desculpas para não fazer isso. Francamente, talvez devessem ser expulsos da Otan", acrescentou.

"Pedi que pagassem 5%, e não 2%, e a maioria achou que isso não aconteceria. E aconteceu praticamente de forma unânime", lembrou Trump, em referência à negociação dentro da organização.

A exceção foi a Espanha. O presidente de governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, justificou a recusa em elevar os gastos com defesa sob o argumento de que, entre outras razões, esses recursos seriam usados para fortalecer o Estado de bem-estar social.

"Eles estão indo bem, acho que por causa de muitas das coisas que fizemos", disse Trump, na presença do presidente da Finlândia, Alexander Stubb.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tem 32 membros, e a Espanha é um dos países que menos gastam em defesa no bloco.

