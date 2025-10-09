Topo

Notícias

Trump sugere expulsar Espanha da aliança da Otan

09/10/2025 17h47

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira que a aliança da Otan deveria considerar a possibilidade de expulsar a Espanha de seu quadro de membros devido a uma disputa sobre a defasagem dos gastos militares do país da Europa Ocidental.

Os membros da aliança de segurança apoiada pelos EUA concordaram em junho em aumentar drasticamente seus gastos militares para 5% do Produto Interno Bruto, cumprindo uma das principais prioridades de Trump, que quer que os europeus gastem mais em sua própria defesa.

Mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse na época que não se comprometeria com a meta de 5%, chamando-a de "incompatível com nosso estado de bem-estar social e nossa visão de mundo".

Em uma reunião no Salão Oval com o líder do segundo mais novo membro da Otan, o presidente finlandês, Alexander Stubb, Trump disse que os líderes europeus precisam convencer a Espanha a aumentar seus compromissos com a aliança.

"Vocês terão que começar a falar com a Espanha", disse Trump. "Vocês precisam ligar para eles e descobrir por que eles estão atrasados".

Ele acrescentou: "Eles não têm desculpa para não fazer isso, mas tudo bem. Talvez seja melhor expulsá-los da Otan, francamente".

A Espanha entrou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1982. A aliança de defesa coletiva de 32 membros tem estado em foco desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e lançou a guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de Jeff Mason e Trevor Hunnicutt)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Defesa diz que Zambelli enviou carta a ministro italiano: 'Decisão injusta'

Áustria, Dinamarca e Países Baixos goleiam nas Eliminatórias para Copa de 2026

Justiça multa Prefeitura de SP em R$ 25 milhões por restringir aborto legal

Trump diz que 'vai tentar' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

Além de Barroso, outros ministros anteciparam a saída do STF

Quem serão os próximos ministros do STF a se aposentar por idade

SP confirma mais 3 casos e sobe para 23 número de intoxicados por metanol

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para Argentina

Presidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israel