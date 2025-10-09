Topo

Trump proclama Dia de Cristóvão Colombo feriado e elimina homenagem similar para indígenas

09/10/2025 18h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta quinta-feira (9) a proclamação do próximo feriado pelo Dia de Cristóvão Colombo, com o que renunciou deliberadamente a uma homenagem similar para os indígenas americanos estabelecida durante o governo do democrata Joe Biden.

"Voltamos com o Dia de Cristóvão Colombo [...] amamos os italianos", disse Trump em uma reunião de seu gabinete, após firmar a proclamação do próximo feriado.

Em 2021, Biden foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a proclamar o Dia dos Povos Indígenas, uma iniciativa que ativistas buscaram por anos para honrar a história dos nativos americanos.

Embora Biden não tenha substituído completamente o feriado de 12 de outubro ? que nos Estados Unidos é chamado de Dia de Cristóvão Colombo ? como muitos ativistas queriam, Trump o acusou de tê-lo feito.

Durante anos esse feriado tem sido criticado devido aos massacres e genocídios cometidos no que ficou conhecido como Conquista da América, após a chegada de Colombo 1492.

Em 1968, o Congresso americano transformou a data em feriado.

A medida de Trump de não honrar o Dia dos Povos Indígenas ocorre enquanto sua administração avança em uma agenda antiprogressista, revertendo o direcionamento da presidência de Biden em muitos temas culturais.

