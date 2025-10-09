É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

É falso que o presidente americano, Donald Trump, expulsou a cantora Anitta dos Estados Unidos.

A desinformação circula nas redes sociais, mas não há registro na imprensa brasileira ou internacional de que o fato ocorreu. A assessoria da cantora afirmou que a informação não é verdadeira.

O que está circulando

Não há registro de que Trump expulsou Anitta dos EUA Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Uma foto do norte-americano ao lado de uma da brasileira com o seguinte texto: "Trump expulsa Anitta dos EUA e proíbe sua entrada no país".

Porque é falso

Não há nenhum registro de que Anitta tenha sido expulsa dos EUA. Em buscas no Google em português (aqui) e em inglês (aqui), não foi possível encontrar qualquer reportagem sobre o caso. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da cantora declarou que "a informação não procede em nenhum aspecto".

Anitta morou nos EUA e disse que deixou o país por motivos pessoais. Em setembro deste ano, a cantora negou que tenha decidido voltar a morar no Brasil por questões políticas relacionadas a Trump. "Acho que não existe ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política no momento", disse. Anitta citou motivos pessoais e sua saúde mental para justificar a decisão (aqui, aqui e abaixo).

Bolsonarista ameaçou Anitta com perda de visto. Paulo Figueiredo, parceiro do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) na ofensiva por sanções de Trump contra o Brasil, chegou a citar a cantora brasileira como alguém que poderia ter o visto dos Estados Unidos cancelado, mas isso nunca chegou a ocorrer. Os EUA, porém, revogaram os vistos de ministros do Supremo.

Este conteúdo também foi checado por Lupa.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news