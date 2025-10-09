Topo

Notícias

Trump diz que 'vai tentar' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

09/10/2025 18h20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que vai tentar viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns entre Israel e o Hamas.

Em reunião de gabinete na Casa Branca, Trump disse que o acordo "pôs fim à guerra na Faixa de Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Vou tentar viajar" ao Egito, disse o presidente. "Vamos tentar chegar lá, e estamos trabalhando no momento exato" para fazê-lo, declarou, acrescentando que a prioridade era o retorno dos últimos reféns, que, segundo ele, seriam libertados até terça-feira.

Sobre esse tema, o presidente americano reconheceu que os corpos de alguns reféns seriam "um pouco difíceis de encontrar". Também afirmou que "ninguém será obrigado a deixar a Faixa de Gaza".

Trump informou que autoridades israelenses lhe pediram que discursasse no parlamento israelense. "Dei meu consentimento. Esta é a primeira vez que um presidente faz isso, o que torna tudo muito interessante", comentou.

Três chefes de Estado americanos já se dirigiram a uma sessão plenária do Knesset: Jimmy Carter, em 1979; Bill Clinton, em 1994; e George W. Bush, em 2008.

Trump também garantiu que haverá um "desarmamento" e uma "retirada" de tropas em uma próxima fase do acordo sobre Gaza.

dk/sms/dg/val/am-lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia

Israel e Hamas assinam acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

Quanto ganha um ministro do STF aposentado? Veja quanto Barroso receberá

Grupo de 200 militares americanos supervisionará trégua em Gaza (funcionário dos EUA)

Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato

Lula: Queriam que eu 'rastejasse', mas Trump disse 'vamos conversar'

Quem indicou Barroso ao STF? Veja trajetória do ministro na Corte

Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF

EUA vence Itália (3-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia