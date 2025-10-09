Topo

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

09/10/2025 13h31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (9) que tentará viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza entre Israel e o Hamas. 

"Tentarei viajar. Tentaremos chegar lá e estamos trabalhando no momento exato", declarou o presidente em reunião de gabinete. 

Ele acrescentou que os reféns mantidos no território palestino seriam libertados na segunda ou terça-feira e afirmou que o acordo "encerrou a guerra em Gaza".

