Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (9) que tentará viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza entre Israel e o Hamas.

Falando em uma reunião de gabinete na Casa Branca, Trump afirmou que o acordo entre o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o grupo palestino "pôs fim à guerra em Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Vou tentar viajar" ao Egito, disse. "Vamos tentar chegar lá e estamos trabalhando no momento exato" para isso, declarou.

Ele acrescentou que a prioridade era o retorno dos últimos reféns mantidos em território palestino e que, segundo ele, seriam "libertados na segunda ou na terça-feira".

Sobre esse tema, o presidente americano reconheceu que os corpos de alguns reféns seriam "um pouco difíceis de encontrar". Trump informou que as autoridades israelenses lhe pediram que discursasse diante do Knesset (o parlamento israelense) e afirmou: "Dei meu consentimento".

"Esta é a primeira vez que um presidente faz isso, o que torna tudo muito interessante", afirmou.

Três chefes de Estado americanos já se dirigiram a uma sessão plenária do Knesset: Jimmy Carter, em 1979; Bill Clinton, em 1994; e George W. Bush, em 2008.

Trump também garantiu que haverá um "desarmamento" e uma "retirada" de tropas em uma próxima fase do acordo sobre Gaza.