Trump diz que haverá 'desarmamento' na próxima fase do acordo sobre Gaza

09/10/2025 14h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que o desarmamento fará parte da segunda fase do acordo sobre Gaza, em meio à insistência de Israel para que o Hamas entregue suas armas. 

"Não vou falar sobre isso porque vocês mais ou menos sabem o que é a fase dois. Mas... haverá desarmamento", disse Trump a repórteres durante uma reunião de gabinete. 

O presidente acrescentou que também haverá "retiradas" das forças israelenses.

