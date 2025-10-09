Topo

Notícias

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

09/10/2025 16h54

O presidente Donald Trump declarou nesta quinta-feira (9) que os Estados Unidos e seus aliados da Otan estão "intensificando a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia, depois que suas tentativas de aproximação com o presidente russo, Vladimir Putin, não resultaram em um cessar-fogo.

"Sim, estamos intensificando a pressão", declarou Trump à imprensa no Salão Oval durante uma reunião com seu homólogo finlandês, Alexander Stubb.

"Estamos intensificando a pressão juntos. Todos nós estamos intensificando a pressão. A Otan tem sido excelente", acrescentou.

des/sms/dg/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

Copersucar: produção de biometano no Brasil pode mais do que triplicar até 2027

Pauta de videográficos

Moraes nega pedido da defesa de Tagliaferro para notificá-lo por carta na Itália

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Sabino anuncia saída do União Brasil após suspensão das funções partidárias e embate com Caiado

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA