Tribunal francês condena homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot a 10 anos de prisão

09/10/2025 11h57

A Justiça condenou a 10 anos de prisão o único acusado de estuprar Gisèle Pelicot que recorreu de sua sentença inicial, durante um julgamento realizado na França, um ano a mais do que a pena que ele recebeu em primeira instância. 

"O tribunal e o júri condenam Husamettin Dogan a 10 anos de prisão", anunciou Christian Pasta, presidente do tribunal de apelações em Nimes, sul da França, após quase três horas de deliberação. 

Dogan foi o único dos 51 homens condenados em dezembro a recorrer da sentença. A Promotoria havia pedido uma pena de 12 anos por participar de um ato de "destruição em massa" de Pelicot.

