Três mortos e dois feridos em ataques russos à região ucraniana de Sumi

09/10/2025 07h55

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em ataques russos com drones e bombas na região de Sumi, no norte da Ucrânia, informou na quarta-feira(8) o chefe da administração militar regional, Oleg Grigorov. 

"A Rússia atacou comunidades na região com dezenas de lançamentos de drones e bombas aéreas guiadas", disse ele. 

Moscou lançou uma ofensiva na região de Sumi após repelir as forças ucranianas, em abril, da região russa de Kursk, à qual ocupavam uma pequena parte desde o ano passado. 

Do lado russo, um ataque com drone ucraniano causou incêndios "em instalações de petróleo e energia" na região de Volgogrado, anunciou o governador Andrei Bocharov nesta quinta-feira(9). 

No entanto, os principais combates ocorrem no leste da Ucrânia, onde o exército russo acelerou seus avanços nos últimos meses contra um adversário com tropas em menor número e equipamentos. 

As forças russas ocupam cerca de 20% do território ucraniano. Três anos e meio após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os esforços diplomáticos do presidente americano, Donald Trump, para encerrar a guerra estagnaram.

