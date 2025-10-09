Topo

Três dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em setembro, mostra IBGE

09/10/2025 12h40

Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Alimentação e bebidas, queda de 0,26% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Artigos de residência, -0,40% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Comunicação, -0,17% e impacto de -0,01 ponto porcentual.

Na direção oposta, os preços subiram em Vestuário (0,63%, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual), Despesas pessoais (0,51%, impacto de 0,05 ponto porcentual), Saúde e cuidados pessoais (0,17%, impacto de 0,02 ponto porcentual), Educação (0,07%, impacto de 0,01 ponto porcentual), Habitação (2,97%, impacto de 0,45 ponto porcentual) e Transportes (0,01%, com zero de impacto).

Em setembro, todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram altas de preços. O resultado mais brando foi verificado em Salvador, alta de 0,17%, enquanto o mais elevado ocorreu em São Luís, com aumento de 1,02%.

