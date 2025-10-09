Tráfego de veículos em rodovias da Motiva cresce 1% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A maior companhia de concessões de transporte do país, Motiva, anunciou nesta quinta-feira crescimento de 1,6% em setembro sobre um ano antes nos veículos que transitaram por suas rodovias, segundo comunicado ao mercado.

No terceiro trimestre, segundo cálculos da Reuters a partir dos números de julho e agosto, divulgados anteriormente, e setembro houve crescimento de cerca de 1% no tráfego de veículos.

A companhia afirmou ainda que os passageiros transportados sobre trilhos cresceu 5,8% em setembro sobre um ano antes e a movimentação de passageiros nos aeroportos administrados pela empresa foi 3,2% maior no mês passado que o registrado um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)