Filipinas emite alerta de tsunami após tremor de magnitude 7,4
As Filipinas emitiram nesta sexta-feira (10, data local) um alerta de tsunami depois que um potente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o sul do arquipélago, gerando temor de danos e réplicas, informou o serviço sismológico nacional do país asiático.
O tremor foi registrado às 9h43 locais (22h43 da quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 km da cidade de Manay, na região de Mindanao, a segunda maior ilha do arquipélago.
