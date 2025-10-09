Topo

Notícias

Tema urbano precisa ser discutido na COP30, defende Jader Filho

09/10/2025 13h10

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse nesta quinta-feira (9), em São Paulo, que o governo federal pretende discutir temas ligados às cidades na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém.

"Nós precisamos inserir o tema urbano [na COP30]. O tema urbano precisa ter mais protagonismo, mais importância e mais espaço nas COP. Não estamos falando só de meio ambiente, não estamos falando só sobre clima. A gente precisa falar [sobre as cidades]. A maioria das famílias no Brasil, 70% delas, vivem nas cidades", disse o ministro, no evento Incorpora 2025, que reúne autoridades públicas, CEO das maiores incorporadoras do país e representantes de instituições financeiras e especialistas para discutir os desafios e oportunidades do setor imobiliário no Brasil.

Notícias relacionadas:

Segundo o ministro, as cidades são as responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa no planeta e, por isso, a COP precisa começar a discutir temas como saneamento, habitação e mobilidade. 

"Não quero desfazer da importância de a gente discutir a floresta, a questão do desmatamento e tantos outros problemas que nós temos em relação ao meio ambiente. Mas nós precisamos inserir, sim, o tema urbano", defendeu.

Para levar essas discussões para a COP30, Jader Barbalho Filho disse que o ministério vai instalar o Pavilhão das Cidades no evento. 

"Não será o pavilhão do Ministério da Cidade, mas o Pavilhão das Cidades, tanto as do Brasil quanto a de todos os países que vão participar da COP", disse.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

Ala governista do PSD vê Ratinho como único que dificultaria apoios regionais à Lula em 2026

Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026