Tarcísio rebate Haddad sobre MP: 'Tenha vergonha e respeite o brasileiro'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a MP do IOF, que teve a votação adiada ontem.

O que aconteceu

Tarcísio afirmou que trabalha por São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador disse que o PT o acusa de ter trabalhado para "evitar que o governo cobre mais impostos da população". Tarcísio chamou a acusação de "fato que beira o absurdo". A medida provisória compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos; a votação foi adiada, e a MP caducou.

Governador disse que é alvo "há meses" de campanha do PT para desconstruir sua imagem e reputação. "A estratégia do PT sempre foi essa, vender o mundo perfeito na publicidade, gastando seu dinheiro para isso, para espalhar medo, o ódio em cima de quem pensa diferentes deles", afirmou.

Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie o aumento de impostos, e eram dez impostos que seriam aumentados. Ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Vamos parar de inventar culpado, tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros, cortem gastos. Pense que a gente precisa governar, sair do palanque, que é isso que estamos fazendo em São Paulo.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Antes da declaração, Haddad havia afirmado que Tarcísio atuou contra a MP para "proteger a Faria Lima". "Nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Vamos agir para atender aos anseios dos paulistas, assim como fizemos até aqui", disse o ministro.

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) citou Tarcísio durante a votação que fez a MP caducar. O governador, no entanto, negou ter atuado para convencer deputados a derrubar o texto. Hoje, em entrevista à CNN, o deputado afirmou que citou Tarcísio por "um lapso de memória".

A MP 1303 era arma do governo para cumprir norma do arcabouço fiscal. Expectativa era que a medida gerasse arrecadação extra em torno de R$ 17 bilhões. A equipe econômica considerava aprovação do texto como essencial para cumprir a meta de superávit fiscal em 2026. Para a oposição, no entanto, a proposta tinha interesse eleitoral.