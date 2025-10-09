Tarcísio pediu para que não dessem vitória a Lula, diz líder do governo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ligou para líderes partidários pedindo que barrassem nova vitória do presidente Lula (PT), afirmou José Guimarães, deputado federal (PT-CE) e líder do governo na Câmara, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O episódio envolve a derrota da medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas, que ampliaria a arrecadação federal em R$ 17 bilhões em 2026. A votação evidenciou a antecipação da disputa eleitoral e tensões sobre o espaço fiscal do governo.

Vou dizer para todo o Brasil. Eu ouvi e vi o governador [Tarcísio de Freitas] ligando para os líderes com a seguinte frase: 'nós não podemos dar mais uma vitória ao Lula, senão não vai ter nem eleição em 2022. Vai ser um passeio porque ele já está forte e se nós dermos esse espaço fisca, o governo vai ficar muito forte'.

Portanto, Tarcísio foi um dos principais operadores para derrotar a medida provisória. Derrotá-la é derrotar o Brasil, porque a economia que o governo estava fazendo era de R$ 35 bi. Portanto, foi uma medida provisória bem equilibrada. Atuou-se no Senado e na Câmara para buscar uma solução fiscal para o país. Eles não quiseram. Uma parte da direita não quis. Aqueles que estão em torno do Tarcísio não quiseram. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

Guimarães também criticou o perfil do governador de São Paulo, afirmando que ele atua para evitar impostos aos mais ricos e busca anistia para Bolsonaro.

O governador de São Paulo é especialista em dois temas: não permitir que os ricos paguem imposto e também querendo anistiar Bolsonaro de qualquer jeito. Não adianta ele fazer vídeo. Deram um tiro no pé, porque essa decisão só ajuda o governo do Lula a travar a disputa no patamar superior e nós não vamos quebrar o país. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

Para o deputado, a operação política liderada por Tarcísio constrangeu líderes partidários e buscou desgastar Lula, mas, na visão dele, acabou prejudicando o país.

Eu vi o telefonema do governador de São Paulo. Portanto, não estou inventando. Ele deixava alguns líderes constrangidos frente à operação política que foi feita, achando que com isso derrotaria o Lula. Derrota o país, e isso não é razoável. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

