'Surfe no metrô': o que é desafio fatal das redes que assusta governo de NY

Uma prática que vem ganhando popularidade entre os jovens de Nova York já provocou ao menos 11 mortes nos últimos dois anos na cidade. Para conscientizar a população dos riscos do "subway surfing" (surfe no metrô, em tradução livre), as autoridades locais recorreram a histórias em quadrinhos e parceria com rapper.

O que aconteceu

O desafio é conhecido entre os moradores. Apesar de existir há décadas, a prática foi impulsionada pelas redes sociais, em que os jovens, em sua maioria meninos, estimulam e desafiam uns aos outros.

A ideia do desafio é andar em cima do vagão do metrô enquanto o trem está em movimento. Em muitos casos, o resultado é compartilhado pelos participantes em seus perfis nas redes sociais. Para reduzir o espaço do desafio na internet, o Departamento de Transporte de Nova York pediu a remoção de vídeos sobre o assunto no YouTube, TikTok e Instagram no ano passado. Segundo a rede norte-americana CNN, mais de 10 mil vídeos relacionados ao subway surfing foram excluídos destas plataformas.

O subway surfing envolve diversos riscos, que podem ser fatais. Além da possibilidade de morrer por conta dos traumas causados pela queda em alta velocidade, os jovens podem ser esmagados entre o trem e as paredes do túnel e serem eletrocutados pelos trilhos de alta voltagem do metrô.

Segundo a agência de notícias Associated Press, seis pessoas morreram ao realizar o desafio em 2024, e outras cinco em 2023. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, as prisões de supostos "surfistas de metrô" aumentaram para 229 no ano passado, contra 135 no ano anterior. A maioria dos envolvidos era menino com média de idade em torno de 14 anos. O mais novo, porém, tinha 9 anos.

No último sábado, duas meninas morreram enquanto faziam o desafio. Conforme a AP, as garotas, de 12 e 13 anos, estavam realizando o subway surfing e foram encontradas inconscientes próximas à estação da Avenida Marcy, no Brooklyn. Ambas foram declaradas mortas no local. O caso mobilizou as autoridades, em especial a MTA —sigla em inglês para Metropolitan Transportation Authority, órgão que opera o sistema de transporte público de Nova York, incluindo o metrô.

É de partir o coração que duas meninas tenham partido porque, de alguma forma, achavam que andar do lado de fora de um vagão do metrô era uma brincadeira aceitável. Pais, professores e amigos precisam deixar claro para seus entes queridos: subir em um vagão do metrô não é 'surfar' —é suicídio. Demetrius Crichlow, presidente da MTA, em comunicado

Autoridades em NY inovam para alertar população

O governo local vem atuando em diferentes frentes para reduzir a incidência da prática. Uma das medidas adotadas é o uso de drones, que sobrevoam os vagões para flagrar eventuais pessoas em cima das composições. Em suas redes sociais, a MTA lançou a campanha "Ride inside, stay alive" (algo como "Fique dentro [do metrô], fique vivo").

Como parte da divulgação, histórias em quadrinhos foram elaboradas. Na ilustração abaixo, por exemplo, a mãe de um jovem recebe uma ligação da polícia para informar que o filho estava ferido. Ao chegar na cena, ela vê que o garoto "não sobreviveu à queda" ao "surfar" o metrô.

Para alcançar ainda mais o público jovem, a cantora Cardi B foi convidada para participar de uma campanha com o MTA. A rapper, que tem mais de 163 milhões de seguidores no Instagram, gravou diferentes anúncios que serão reproduzidos nas estações de metrô de Nova York. Entre os avisos, Cardi B pede aos passageiros que usem o transporte com segurança, permanecendo dentro do vagão. Assista abaixo (em inglês):

*Com informações de matéria publicada em 03/11/2024