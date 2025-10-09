SP confirma mais 3 casos e sobe para 23 número de intoxicados por metanol

O governo de São Paulo confirmou hoje mais três casos de pessoas intoxicadas por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas.

O que aconteceu

Estado já contabiliza 23 casos de intoxicação em bebidas com metanol. Outros 148 casos estão em investigação.

Número de mortos confirmados por metanol em bebidas permaneceu em cinco. As vítimas fatais são três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

Estado ainda investiga outros seis possíveis óbitos causados por metanol em bebidas. Nesses casos, as vítimas são quatro moradores da capital com idades de 33, 36, 50 e 51 anos; e dois residentes de São Bernardo do Campo, com idades de 49 e 58 anos.

Governo descartou 41 novos casos. No total, já foram descartados 152 possíveis casos de intoxicação após análises clínicas e epidemiológicas.

Ao menos 15 bares tiveram licenças estaduais suspensas por venda irregular de bebidas alcoólicas. Com a suspensão, esses estabelecimentos estão proibidos de comercializar e vender produtos.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.