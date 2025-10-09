Smartfit vai emitir pelo menos R$1 bi em debêntures

Por Igor Sodre

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de academias de ginástica Smartfit anunciou nesta quinta-feira a emissão de pelo menos R$1 bilhão em debêntures em 13ª emissão, segundo comunicados da companhia ao mercado.

O montante da operação poderá ser ampliado em até 20%. A emissão terá três séries, com a primeira tendo prazo de cinco anos, a segunda sete anos e a terceira 10 anos.

Os recursos obtidos na emissão serão destinados ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão da companhia, além de propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro, afirmou a empresa.

A Fitch Ratings atribuiu rating de longo prazo AA+ à proposta de emissão, afirmando que a classificação reflete o “forte perfil de negócios da empresa na indústria fitness da América Latina, onde tem elevadas escala e diversificação geográfica, alta rentabilidade e amplo acesso aos mercados de dívida, que lhe proporcionam vantagens competitivas difíceis de serem replicadas pelos pares”.

A Smartfit é a maior rede de academias da América Latina e a terceira maior do mundo, em unidades próprias, segundo a Fitch. A empresa possui uma rede, incluindo franquias, de 1,8 mil unidades e 5,6 milhões de clientes em 15 países latino-americanos. As operações fora do Brasil representam entre 55% e 60% das receitas e da geração de caixa, afirmou a agência de classificação de risco.