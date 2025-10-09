Topo

Siemens assina contrato para modernizar trens urbanos em São Paulo

09/10/2025 06h50

(Reuters) - A Siemens, através da sua subsidiária Siemens Mobility, assinou um contrato com a Trivia Trens para modernizar três linhas de trens metropolitanos de São Paulo, anunciou a empresa alemã nesta quinta-feira.

A empresa não revelou o valor do contrato.

A Siemens vai fornecer e implementar um sistema completo de sinalização digital com operação automática de trens para as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, cobrindo ao todo 140km de trilhos e 46 estações.

O contrato inclui o equipamento de 107 trens, nove locomotivas e 17 veículos auxiliares, disse.

O escopo do acordo abrange o projeto, fornecimento, instalação, comissionamento e operação assistida do sistema de sinalização nas três linhas, equipando vários tipos de trens de vários fabricantes com unidades de bordo Trainguard ETCS de última geração, disse a Siemens.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

