Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

Uma sequência de três roubos registrados nos últimos dias tem assustado os moradores da Vila Romana, na zona oeste de São Paulo. Somente na Rua Caio Graco, foram duas ocorrências nesta semana.

Na quarta-feira, 8, um apartamento foi invadido e roubado. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos, ainda não identificados, teriam entrado no prédio e arrombado a porta do apartamento de um homem de 54 anos. Diversos objetos foram subtraídos, incluindo joias, dinheiro em reais, euros e dólares, além de eletrônicos e documentos.

Moradores relataram o crime nas redes sociais. "Prezados vizinhos, ontem meu prédio foi invadido e teve um apartamento completamente destruído e revirado. Levaram tudo o que puderam. Dois adolescentes que a porteira permitiu a entrada deliberadamente sem saber onde iriam", diz a postagem. Segundo a SSP, o caso foi registrado como furto pelo 7.º Distrito Policial (Lapa), que requisitou perícia.

No domingo, 5, uma família ficou refém de ladrões também na rua Caio Graco. A Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de uma testemunha que viu o grupo entrando na residência. Ao chegar no local, os agentes encontraram um casal em estado de choque amarrado com um enforca-gato, sendo mantidos reféns por um suspeito.

Ao ver os policiais, o criminoso teria jogado um celular no chão e danificado o aparelho. Segundo a PM, ele estaria em contato com outro integrante do grupo, que permanecia do lado de fora da casa.

Ainda dentro do imóvel, outros dois homens foram localizados. O trio foi contido pelos policiais e preso em flagrante. As vítimas foram libertadas em segurança. De acordo com o relato da polícia, a casa estava revirada, com gavetas e armários abertos. Em um dos cômodos, foi encontrada uma mochila que, segundo os agentes, pertencia aos suspeitos. Dentro dela, havia joias das vítimas e munições de um revólver calibre 32. Os três homens foram conduzidos ao 91.º Distrito Policial (Ceasa).

A rua é a mesma onde um delegado da Polícia Civil foi assassinado por ladrões em setembro do ano passado. O delegado Mauro Guimarães, do Departamento de Investigações Criminais (Deic), caminhava com a esposa, também policial, quando foi abordado por uma dupla que anunciou o assalto. Na troca de tiros, ele foi baleado no peito e não resistiu.

Na Rua Fábia, próximo à Rua Caio Graco, imagens de câmeras de um prédio mostram quando, na terça-feira, 7, dois motociclistas perseguem e abordam uma mulher que também estava em uma moto. A vítima consegue jogar a chave da moto para dentro do condomínio e entra em luta corporal com um dos assaltantes. A mulher grita pedindo ajuda, mas os suspeitos conseguiram fugir.