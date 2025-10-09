Senado dos EUA rejeita, pela sétima vez, proposta para encerrar shutdown

Os senadores democratas dos Estados Unidos bloquearam o plano dos integrantes do Partido Republicano de reabrir o governo, em paralisação, pela sétima vez nesta quinta-feira, 9, de acordo com informações da imprensa norte-americana. A recusa acontece diante da aproximação do prazo para pagamento dos salários dos militares.

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, democrata por Nova York, e a maior parte de sua bancada não demonstraram sinais de ruptura com a posição, com a paralisação entrando em seu nono dia.

Os republicanos também não estão dispostos a ceder, solidificando ainda mais o impasse na Câmara Alta.

Em reunião de Gabinete nesta quinta, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que democratas o ligaram para sinalizar o desejo de retomar às atividades, mas ressaltou que os democratas "não querem o bem" dos Estados Unidos.