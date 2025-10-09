Topo

Se houver alteração de curso, BC não terá problema em subir ou ajustar Selic, diz Nilton David

09/10/2025 10h21

(Reuters) - O diretor de Política Monetária​ do Banco Central, Nilton José David, afirmou nesta quinta-feira que a instituição não terá "nenhum problema" em subir novamente a Selic se necessário, mas reiterou a mensagem de manutenção da taxa básica em 15% por um período prolongado.

Em participação em evento da Câmara Espanhola, em São Paulo, David afirmou que o ciclo de política monetária atual está diferente de outros ciclos, citando o nível de incerteza "bastante maior".

"Neste cenário de incerteza, a condução da política monetária que se requer é algo mais restritivo do que se teria em outros casos", pontuou David, acrescentando: "Se houver alguma alteração do curso, não teremos nenhum problema em ou subir, ou ajustar."

David afirmou ainda que a decisão tomada pelo BC de interromper as elevações da Selic demanda um período mais prolongado de estabilidade da taxa básica, para que a inflação seja trazido à meta.

O centro da meta contínua de inflação do Banco Central é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Na manhã desta quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA, o índice oficial de inflação, subiu 0,48% em setembro, abaixo do 0,52% projetado por economistas consultados pela Reuters. Em 12 meses até setembro a inflação atingiu 5,17%, ante projeção de 5,22%.

(Reportagem de Fabrício de Castro)

