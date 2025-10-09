Topo

Notícias

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe

São Paulo,09

09/10/2025 16h40

O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 9, aponta o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza A em São Paulo.

A alta de casos relacionados ao vírus, um dos quatro tipos causadores da gripe (A, B, C e D), acende um alerta entre pesquisadores, já que o Estado, por sua intensa conexão com outras regiões, pode facilitar a disseminação do vírus.

O documento também destaca a alta de casos no Centro-Oeste. Segundo o boletim, a região passa por uma segunda onda de influenza A, o que é atípico para esta época do ano.

"Agora é possível ver que o número de casos graves pelo vírus começa a diminuir no Distrito Federal, mas continua aumentando em Goiás", diz em comunicado Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e coordenadora do InfoGripe.

De acordo com o boletim, o influenza A está entre os principais responsáveis por mortes por SRAG neste ano.

Cenário nacional

Em 2025, foram registrados 189.278 casos de SRAG no País. Desses, 52,9% tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório, 35,9% testaram negativo e 4,7% ainda aguardam resultado. Entre os casos positivos, 23% foram associados à influenza A; 1% à influenza B; 42% ao vírus sincicial respiratório (VSR); 27% ao rinovírus e 8% ao Sars-CoV-2, causador da Covid-19.

Com relação aos óbitos, foram registrados 11.389. Desses, 51,8% tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório. Entre esses casos com resultado positivo, 50,7% indicaram influenza A; 1,8%, influenza B; 11,9%, VSR; 13,8%, rinovírus e 22,7% indicaram Sars-CoV-2.

O boletim aponta que 7 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, com tendência de aumento nas últimas seis semanas: Amazonas, Goiás, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Santa Catarina.

Nas últimas quatro semanas, os vírus mais comumente associados ao quadro foram: rinovírus (42%), influenza A (17%), Sars-CoV-2 (16%), vírus sincicial respiratório (11%) e influenza B (2%).

Entre os casos fatais, a distribuição foi diferente: Sars-CoV-2 (52%), rinovírus (22%), influenza A (16%), vírus sincicial respiratório (5%) e influenza B (2%).

O Sars-CoV-2 tem impulsionado o aumento de casos no Sul, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, enquanto no Espírito Santo, em Goiás e no Distrito Federal os números começam a se estabilizar.

Vacinação

Diante do crescimento de casos de SRAG por Covid-19 e influenza A em alguns Estados, Tatiana alerta que é essencial que grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com comorbidades e imunocomprometidos, mantenham a vacinação em dia.

Ela ainda recomenda que pessoas com sintomas de gripe ou resfriado fiquem em isolamento domiciliar para ajudar a interromper a transmissão. Se não for possível, é importante usar máscaras de boa qualidade, como modelos PFF2 ou N95, para reduzir o risco de infectar outras pessoas.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Sabino anuncia saída do União Brasil após suspensão das funções partidárias e embate com Caiado

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

"Ninguém será obrigado a deixar Gaza", diz Trump

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA

Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

Chefe da diplomacia brasileira irá aos EUA negociar tarifaço

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe