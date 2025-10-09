Topo

São Paulo tem alerta amarelo para chuvas intensas; frio persiste na cidade

São Paulo

09/10/2025 09h46

A cidade de São Paulo está com alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nesta quinta-feira, 9. O aviso, que prevê chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h, também atinge outros municípios paulistas.

Além das precipitações, o frio continua predominando na cidade. A defesa civil municipal mantém a capital paulista em estado de atenção para baixas temperaturas.

Nesta quinta-feira, o dia começou com tempo fechado e chuviscos. Ainda há condições para chuvas fracas e garoa, principalmente entre o meio da tarde e o período da noite, segundo estimativa do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Mais chuva nos próximos dias

Nos próximos dias, as instabilidades ganham força e devem provocar chuvas mais significativas, principalmente na segunda-feira, 13.

Na sexta-feira, 10, há possibilidade de chuvas com intensidade variando de moderada a forte intensidade que podem atingir a Grande São Paulo já no período da madrugada.

No sábado, 11, ainda há condições para chuviscos durante a madrugada. No decorrer da tarde as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas para a Grande São Paulo.

No domingo, 12, há possibilidade de precipitações e as temperaturas devem subir um pouco.

