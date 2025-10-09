Sanduicheira Cadence faz lanche e até 'mistura' para o jantar; veja review

Topo

09/10/2025 05h30

Uma sanduicheira que, além do lanche, faz ovo frito e grelha carne? Essa é a promessa da Cadence Click, que o Guia de Compras UOL decidiu testar.

As chapas da sanduicheira são profundas, o que mostra que ela serve para lanches com mais de uma camada e para carnes com generosas espessuras. Será que vale a pena? Confira o teste.

Durante a Mega Oferta Amazon Prime, evento de descontos exclusivos para assinantes do serviço, a sanduicheira está com 17% de desconto, saindo por R$ 87,49 na opção de 220 V. na versão 127 V, o preço é R$ 99.

O que gostei na sanduicheira

Versatilidade. Além de preparar lanches para o café da manhã e da tarde, também é possível usar a sanduicheira na hora do almoço ou jantar. Ela consegue grelhar proteínas, como carne e frango, e fazer ovos fritos.

cadence - Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Sanduicheira Cadence Click esquenta rápido
Imagem: Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Rapidez. Após apenas alguns minutos, a Cadence Click já está bem quente e pronta para receber os ingredientes que você deseja.

Limpeza. Como é antiaderente, a sanduicheira não dá muito trabalho para limpar. Um simples papel toalha ou um pano úmido tira os excessos do produto, sem deixar nenhum resto grudado.

Preço. O custo-benefício também é um dos pontos de destaque do produto, que pode ser encontrado na faixa de R$ 90 a R$ 110 em sites de grandes varejistas.

Segurança. O botão liga/desliga é fácil de ser localizado, e como é necessário apertar para ligar ou desligar, evita que alguém acidentalmente possa queimar o dedo durante o uso.

Ponto de atenção

Precisa limpar toda vez que usar. Apesar de ser fácil de limpar, a sanduicheira não possui um canal de drenagem. É sempre necessário passar um pano, papel toalha ou lavar a sanduicheira para não deixar gordura no produto.

Quem pode gostar?

cadence - Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Como é antiaderente, a sanduicheira não dá trabalho para limpar
Imagem: Duda Belotto/Colaboração para o Guia de Compras UOL

A sanduicheira Cadence Click pode agradar vários tipos de público por apresentar versatilidade. Quem gosta de brunch, por exemplo, consegue fazer ovo, bacon e esquentar o pão. Também é ideal para lanches mais simples e até mesmo para quem deseja fazer uma carne sem usar o fogão ou o forno. Além disso, pelo preço, ela entrega um bom custo-benefício.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ?? Cafezinho, dona Helena? Este moedor de café Multi tem capacidade para até 41 xícaras de 50 ml e opera automaticamente. Ele permite ajustar a espessura da moagem e a quantidade de grãos a serem moídos. ?? Curtiu? Link na bio. #moedor #cafe #cafezinho #hamiltonbeach #guiadecomprasuol #TikTokMadeMeBult ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

