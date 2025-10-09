O revés na votação da Medida Provisória nº 1.303 é sintomático. A situação fiscal não é boa, apesar da melhora do déficit, desde 2023, mérito do esforço hercúleo do ministro Fernando Haddad.

O fato é que a medida apresentada já nasceu com diversos itens polêmicos. Minha avaliação técnica é que as isenções praticadas em uma série de ativos financeiros deveriam, sim, ser parcialmente revertidas. Além disso, a medida também criava novos mecanismos para a Receita Federal fechar o cerco sobre o uso das chamadas compensações tributárias. Isso renderia bom volume de recursos já no ano que vem.

O texto ainda previa uma série de ações sobre o gasto público. Mais uma vez, entretanto, não houve o apoiamento necessário do Congresso Nacional. Este, aliás, deveria pôr a mão na consciência e cortar suas emendas. Se não por convicção, pela responsabilidade em relação ao desequilíbrio fiscal.

Mas a culpa recai, também, no Executivo. Ao ceder a pressões, o que é natural em um processo de negociação, o texto da MP acabou ficando muito ruim, podendo até mesmo trazer implicações para a própria gestão da dívida pública. Resultado: retirada da pauta.

Assim, as pretendidas receitas adicionais e espaços fiscais novos acabaram se desmanchando no ar. Nas contas do governo, seriam R$ 20,9 bilhões. Uma boa quantia, se confirmada, para ajudar a fechar o Orçamento do ano que vem e entregar um resultado fiscal razoável.

Nas nossas estimativas, na Warren, projetamos um déficit de quase R$ 90 bilhões para 2026. A fim de cumprir as metas estipuladas, sem uso da banda inferior permitida, o ajuste faltante seria de R$ 65 bilhões. Algo impraticável, dado que as despesas discricionárias já estão calculadas em nível tão baixo, que não há como limá-las ainda mais sem paralisar serviços essenciais.

Resta, portanto, ao governo, acelerar outras medidas em tramitação no Congresso. Uma delas, muito importante, é o corte de benefícios fiscais, também conhecidos como gastos tributários. Um corte linear de 20% resolveria praticamente todo o problema. O projeto em tramitação, de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE), é bem menos ambicioso, podendo render algo como R$ 10 bilhões líquidos ao governo federal. Já seria um avanço, vale dizer.

Entendo, neste momento, que o revés sofrido na referida votação só reforça nossa perspectiva de que a meta de resultado primário do ano que vem terá de ser alterada. O risco de manter uma meta irrealista é alto. Legalmente, inclusive.

No curto prazo, as batalhas que ainda podem ser travadas, no Congresso, para aumentar receita ou cortar gasto, não devem ser abandonadas. Por outro lado, é preciso compreender que não se faz ajuste fiscal da noite para o dia. A adoção de um plano de consolidação fiscal estrutural, com foco na contenção do gasto obrigatório e no corte de gastos tributários, é o único caminho. As esperanças de que algo nessa linha aconteça, contudo, vão ficando para o pós-eleições gerais.

Até lá, é importante entregar contas minimamente organizadas e evitar novas ações expansionistas, que já assombram as contas públicas. Veja-se, por exemplo, a notícia sobre a gestação de um programa de isenções tarifárias no transporte público. Não há mais dinheiro para aventuras assim.

É preciso entender: estamos sob déficit público agregado de 8% do PIB (Produto Interno Bruto) e dívida que caminha para 80% do produto. Neste contexto de vacas magras, cabe lembrar que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém.