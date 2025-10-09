Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que os 20 reféns mantidos vivos pelo Hamas devem ser libertados na próxima segunda (20) ou terça-feira (21). Trump classificou o acordo de cessar-fogo como "fim da guerra" e afirmou que Gaza será "refeita".

O que aconteceu

O presidente dos EUA disse que seu governo "encerrou a guerra". Apesar disso, o gabinete de segurança israelense ainda não aprovou o acordo de cessar-fogo. A declaração de Trump foi feita na tarde de hoje. "Terminamos a guerra e... em uma base muito maior, criamos a paz, e acredito que será uma paz duradoura, espero que seja uma paz eterna", acrescentou.

Trump afirmou que reféns devem ser soltos na próxima semana. O republicano, no entanto, não deu detalhes como será a entrega dos prisioneiros. "Como vocês sabem, ontem à noite alcançamos um avanço significativo no Oriente Médio, algo que as pessoas diziam que nunca seria alcançado", citou Trump em uma reunião de gabinete transmitida ao vivo. Veja aqui quem são os reféns.

Uma viagem para o Oriente Médio na próxima semana está no planos dos presidente. Trump citou a possibilidade, mas esclareceu que a data ainda não foi definida. Ele apenas ressaltou que irá ao Egito para participar de uma cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo.

Ele também garantiu que o acordo de cessar-fogo fará "maravilhas por Gaza". Sem dar detalhes da primeira fase de um acordo de cessar-fogo, o presidente dos EUA afirmou que acordo eventualmente resultará em uma reconstrução massiva de Gaza. "Há uma riqueza tremenda nessa parte do mundo. (...) Acho que veremos alguns países extraordinários se mobilizando, investindo muito dinheiro e cuidando das coisas".

Trump lembrou que o ataque de junho ao Irã foi importante para chegar ao acordo de Gaza. "O Irã quer trabalhar pela paz agora, eles nos informaram. O presidente também agradeceu ao Catar, à Indonésia e a outras nações por suas contribuições.

O gabinete de segurança israelense, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, discute agora o acordo de cessar-fogo com o Hamas. O gabinete de segurança, composto pelos principais ministros israelenses, votará apenas a primeira fase do plano para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas. Para avançar, o o acordo precisará da aprovação do grupo.

Reuniões no Egito selaram acordo

Crianças deslocadas em frente a escombros em Rafah, na Faixa de Gaza Imagem: Bashar Taleb - 19.jan.2025/AFP

Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Encontro durou três dias, com o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira.

Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates aconteceram em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Hamas entregou ontem uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguiam.

Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz em um cessar-fogo em 20 pontos. A sugestão do presidente Donald Trump foi inicialmente acatada por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e pelo genro de Trump, Jared Kushner.

O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertados, segundo a lista de demandas do governo americano.

Os vinte reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

O papel dos EUA no acordo entre Hamas e Israel

Donald Trump cumprimenta Benjamin Netanyahu na chegada do premiê israelense à Casa Branca Imagem: Jim Watson / AFP

Um rascunho feito pelos Estados Unidos foi o que deu início ao acordo de paz assinado ontem entre Israel e Hamas. O papel, com 20 demandas, estipulava a libertação de reféns, troca de prisioneiros e retirada de tropas do local, assim como a anistia dos extremistas e um plano de reconstrução de Gaza.

Os EUA também fizeram parte das mesas de negociação antes do acordo de paz. Os enviados do país a Cairo, onde os papéis de intenção foram assinados, foram o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.

O papel do país americano foi reconhecido por autoridades internacionais, que também elogiaram Qatar, Turquia e Egito pelos esforços. Benjamin Netanyahu, aliado próximo de Trump, agradeceu publicamente ao presidente dos EUA pelo suporte.

Trump não esconde seu desejo de ganhar o Nobel da Paz e tem declarado publicamente que "acabou com sete guerras". Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, ele afirmou que "todo mundo diz" que ele deveria ganhar o prêmio por causa disso. Alguns dos conflitos que ele menciona são apontados como tréguas momentâneas e frágeis por especialistas.

*Com informações da AFP