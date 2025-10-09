Topo

Notícias

'Notícia extraordinária': países reagem a acordo de cessar-fogo em Gaza

Socorristas palestinos comemoram após anúncio de cessar-fogo em Gaza - REUTERS/Ebrahim Hajjaj
Socorristas palestinos comemoram após anúncio de cessar-fogo em Gaza Imagem: REUTERS/Ebrahim Hajjaj
do UOL

09/10/2025 07h50

A comunidade internacional comemorou a assinatura da primeira fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas, que deve entrar em vigor nas próximas horas de hoje.

O que aconteceu

"Luta deve parar de uma vez por todas", disse secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, ao pedir a libertação de todos os reféns "de maneira digna". Ele também mencionou a necessidade de um cessar-fogo permanente e pediu a entrada imediata e desimpedida de ajuda humanitária em Gaza.

Relacionadas

Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Um fim definitivo da guerra também foi pedido pelo presidente palestino, Mahmud Abbas. Ele disse que esperava que o acordo fosse "um prelúdio para alcançar uma solução política permanente", resultando no estabelecimento de um Estado Palestino independente.

Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que o acordo era "bem vindo" e elogiou os acenos de Israel e do Hamas. Ela também elogiou os esforços diplomáticos dos EUA, do Qatar, Egito e Turquia. A chefe da Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, classificou o acordo como uma "grande realização diplomática" e uma "chance real" de encerrar o conflito e libertar os reféns.

Esta é a oportunidade de traçar um caminho político confiável rumo à paz e à segurança duradouras. Um caminho firmemente ancorado na solução de dois Estados.
Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia

Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, aliada de Trump, chamou a notícia de "extraordinária" e o presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou a esperança de que o acordo abra caminho para uma "solução política". O chanceler alemão, Friedrich Merz, considerou os desenvolvimentos "encorajadores" e se disse "confiante" em uma solução nesta semana.

Um dos maiores críticos de Israel, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez afirmou que deseja que as "atrocidades vividas nunca se repitam". O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, por sua vez, elogiou os esforços diplomáticos "incansáveis" dos mediadores e descreveu o acordo como como um "primeiro passo crucial".

A Turquia, por sua vez, destacou o papel dos Estados Unidos no acordo. O presidente Recep Tayyip Erdogan agradeceu especificamente a Donald Trump por demonstrar "a vontade política necessária para encorajar o governo israelense em direção ao cessar-fogo".

A China também se manifestou, reiterando a esperança de um "cessar-fogo permanente e abrangente" em Gaza o mais rápido possível. O porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, disse que "a China defende a adesão ao princípio de que 'os palestinos devem governar a Palestina'".

Entenda cessar-fogo

Israel e Hamas assinaram ontem a primeira fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, que deve entrar em vigor hoje. O governo de Benjamin Netanyahu se reúne nesta manhã para formalizar os próximos passos da retirada de tropas e troca de prisioneiros palestinos por reféns.

Primeiro-ministro Netanyahu agradeceu a Trump e aos soldados israelenses. "Agradeço aos bravos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança, graças à sua coragem e sacrifício, chegamos a este dia. Agradeço do fundo do meu coração ao Presidente Trump e à sua equipe por se mobilizarem para esta missão sagrada de libertar os nossos reféns".

Hamas também confirmou o acordo com Israel. "Apreciamos profundamente os esforços dos nossos irmãos mediadores no Catar, Egito e Turquia. Também valorizamos os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca o fim definitivo da guerra e a retirada completa da ocupação da Faixa de Gaza."

Grupo extremista cobra que Israel cumpra todos os requisitos do acordo. "Apelamos ao presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado".

Troca de reféns deve acontecer nas 72h seguintes à implementação do acordo. Segundo a AFP, os palestinos que podem ser soltos se dividem entre condenados à prisão perpétua e detidos por Israel desde o início do conflito.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

Estamos prontos para qualquer cenário, diz Exército de Israel. "O chefe do Estado-Maior instruiu todas as forças, tanto nas linhas da frente quanto nas áreas de retaguarda, a preparar defesas fortes e estar prontas para qualquer cenário. [...] Ao mesmo tempo, o Chefe do Estado-Maior instruiu a preparação para liderar a operação de retorno dos reféns, que deve ser conduzida com sensibilidade e profissionalismo", diz trecho do comunicado.

Anúncio de Trump

Donald Trump anunciou uma primeira fase para o acordo de paz em Gaza, assinado por Israel e Hamas. Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, afirmou que "todos os reféns serão libertados".

Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna Donald Trump

Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o mundo árabe e muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este evento histórico e sem precedentes acontecesse".

Mediador do Qatar disse que detalhes do acordo serão anunciados posteriormente. "Os mediadores anunciam que hoje à noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados posteriormente", escreveu Majed Al Ansari, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.

*Com informações da RFI

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Flotilha de ajuda diz que seis ativistas ainda estão detidos por Israel

Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai

Acordo sobre Gaza muda algo? Quais as chances de Trump ganhar Nobel da Paz

O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza

Centenas de soldados começam a ser mobilizados em Chicago

França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

BNDES: abertura de protocolo para renegociação de dívida rural começa em 15/10

Advogada é espancada com pá de ferro por causa de lixo na calçada em MG