Topo

Notícias

Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão de Milton Baptista

Brasília, 09

09/10/2025 21h30

O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que vai pedir a prisão preventiva do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), Milton Baptista de Souza Filho. A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim da sessão realizada nesta quinta-feira, ele sustentou que há evidências de envolvimento do depoente em crimes.

"O que importa é que os dados provados pela CGU e pela investigação CPMI permitiram saber que o sindicato meteu a mão com força no dinheiro do aposentado, do pensionista. E nós não podemos permitir a manutenção da impunidade. Assim como foi pedido prisão de todos os demais, faço questão de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Cavalo e de muitos outros integrantes do Sindinapi", disse.

Ele também afirmou que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que conduziram as investigações no âmbito da operação Sem Desconto já tinham conhecimento das ilegalidades cometidas pela entidade e optaram por não puní-la.

"Até esta data, as autoridades estavam botando a mão na cabeça do senhor Milton Cavalo e de toda a diretoria", disse. Em seguida, defendeu que o trabalho da CPI refez a trilha da força-tarefa e encontrou crimes do depoente. "Aquilo que a gente apresentou hoje, a Polícia Federal já sabia faz tempo. Nós não copiamos de lá, não. Nós produzimos com facilidade o esquema da organização criminosa."

Milton Baptista de Souza Filho ficou em silêncio durante seu depoimento à CPI e só falou para responder ao ex-ministro da Lula e deputado do PT Paulo Pimenta (RS) sobre a atuação do irmão do presidente da República no sindicato.

"Contrariando o meu advogado, quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo no sindicato. só político, de representação sindical. Nada mais do que isso", disse. "Não precisei em nenhum momento solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Terremoto de magnitude 7,4 sacode o sul das Filipinas (Serviço Geológico dos EUA)

Marrocos vence Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar EUA nas quartas do Mundial Sub-20

Jiboia é encontrada escondida dentro de caminhonete em oficina no ES; veja

Equador mobiliza 3 mil militares em Quito em meio a protestos indígenas

Hugo Motta destaca importância de Barroso e diz que ele 'fará falta' no STF

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP

Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

Documentário sobre reformas econômicas na Argentina estreia hoje

A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais

Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

Moraes destitui advogados de Filipe Martins e ex-assessor de Bolsonaro após defesa perder prazo