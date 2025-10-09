Rei Charles e seu filho William demonstram apoio à COP30

LONDRES (Reuters) - O rei Charles do Reino Unido e seu herdeiro, o príncipe William, fizeram uma rara aparição conjunta nesta quinta-feira para demonstrar apoio à próxima cúpula climática COP30, em um momento em que uma retração liderada pelos EUA tem levantado questões sobre o quanto o evento pode alcançar.

Líderes políticos de todo o mundo, defensores do clima e grandes empresas se reunirão no Brasil daqui a quatro semanas para as negociações da Organização das Nações Unidas que visam garantir ações mais ambiciosas -- e financiamento -- para combater o aumento da temperatura global.

Mas essas negociações ocorrerão em meio à crescente resistência de alguns líderes mundiais, que ameaça fragmentar o consenso global sobre o clima, impulsionado por fatores como a resistência ao custo de subsidiar projetos de energia verde e a priorização dos gastos com defesa.

No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na Assembleia-Geral da ONU que a mudança climática era "a maior farsa" do mundo.

No Reino Unido, a líder do principal partido de oposição, o Partido Conservador, disse na quarta-feira que apoiaria mais extração de petróleo e gás do Mar do Norte, enquanto o Partido Reformista, que está liderando as pesquisas de opinião, disse que imporia impostos sobre o setor de energia renovável e eliminaria as metas de emissões líquidas zero.

Charles tem feito campanhas sobre o meio ambiente e a sustentabilidade há anos, bem antes de a questão se tornar popular, e participou de muitas COPs anteriores, embora o gabinete de William tenha anunciado nesta quinta-feira que o príncipe ocupará seu lugar no evento deste ano.

William lançou o Prêmio Earthshot em 2020, que busca encontrar soluções para resolver problemas ambientais em uma década. A cerimônia de premiação deste ano será realizada no Brasil, pouco antes da COP.

Nesta quinta-feira, os dois membros da realeza participaram do evento "Contagem regressiva para a COP30: mobilizando ações para o clima e a natureza" no Museu de História Natural de Londres, onde se encontraram com o embaixador brasileiro em Londres e viram exposições que mostravam soluções desenvolvidas pelos britânicos para as mudanças climáticas.

"Por mais de cinco décadas, o rei também usou sua plataforma única para defender a sustentabilidade, enfatizando a conexão fundamental entre a humanidade e a natureza", disse o Palácio de Buckingham.

