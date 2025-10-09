Quem serão os próximos ministros do STF a se aposentar por idade

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou hoje sua aposentadoria do STF (Supremo Tribunal Federal). O próximo magistrado a se aposentar deve ser Luiz Fux.

O que aconteceu

Os ministros do STF têm uma idade máxima para se aposentar. Aos 75 anos, o ministro é obrigado a se aposentar, conforme a Emenda Constitucional nº 88/2015 (a chamada "PEC da Bengala"). Antes dessa emenda, o limite era de 70 anos.

Considerando a aposentadoria compulsória aos 75 anos, os próximos ministros que devem deixar o STF são:

Luiz Fux -- 2028 Cármen Lúcia -- 2029 Gilmar Mendes -- 2030 Edson Fachin -- 2033 Dias Toffoli -- 2042 Flávio Dino -- 2043 Alexandre de Moraes -- 2043 Kássio Nunes Marques -- 2047 André Mendonça -- 2047 Cristiano Zanin -- 2050

Ministros também podem pedir aposentadoria voluntária. É o caso de Luís Roberto Barroso: por idade, o ministro poderia permanecer na Corte até 2033. Nesse tipo de aposentadoria, é preciso que o magistrado preencha os requisitos do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos da União).

Anúncio da aposentadoria de Barroso

Ministro chorou e foi aplaudido. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador de Justiça no estado do Rio.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Barroso sinalizou que faria anúncio nos últimos dias. Na segunda (6), ele afirmou durante um evento na Bahia que "é preciso saber a hora de sair".

Ministro está entre os que teriam perdido visto dos EUA. Ele sinalizou a jornalistas antes de deixar a presidência do STF que tinha interesse em dar aulas e que havia recebido convite para atuar para diferentes universidades dos Estados Unidos e da França. Ele porém está entre os oito ministros que os Estados Unidos teria tido seu visto cassado pelas autoridades norte-americanas.

Filho de ministro deixou Estados Unidos em meio a sanções dos EUA a ministros. Como revelou o UOL, Barroso pediu para seu filho, que era diretor do BTG Pactual em Miami, para não voltar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano. A situação teria deixado o ministro bastante abalado.