Quem indicou Barroso ao STF? Veja trajetória do ministro na Corte

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou hoje sua aposentadoria do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele foi indicado à Corte pela presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013.

O que aconteceu

Barroso assumiu a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto. O magistrado se aposentou ao atingir a idade máxima permitida aos ministros na época, de 70 anos. Em 2015, a promulgação da Emenda Constitucional nº 88, conhecida como "PEC da Bengala", elevou esse limite para 75 anos.

Nascido em Vassouras (RJ), Barroso é jurista, professor e magistrado. Formado em direito pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), ele também é mestre pela Universidade Yale e doutor pela UERJ. Ele já foi presidente do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O ministro é considerado um jurista de visões liberais. Defensor da tese de que o STF deve ter um papel iluminista e impulsionar a história, Barroso esteve à frente das decisões mais progressistas da Corte, antes mesmo de ser ministro.

Em 2011, subiu à tribuna do Supremo para defender a legitimidade das uniões homoafetivas. Em 2012, foi o advogado defensor do aborto em gestações de fetos com anencefalia. Ganhou as duas causas. Caiu nas graças de Dilma Rousseff e, no ano seguinte, foi nomeado ministro do STF.

Barroso foi um dos principais apoiadores da Lava Jato no Supremo. Foi dele um dos votos que rejeitaram o pedido de habeas corpus do então ex-presidente Lula (PT) em 2018, abrindo caminho para a prisão do petista. No ano seguinte, o ministro manteve a posição favorável à prisão em segunda instância.

Ainda partiu de Barroso a ideia de restringir o foro privilegiado aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado à função desempenhada. O plenário concordou e, em 2022, quatro anos após a decisão, o STF havia reduzido em 80% o acervo de inquéritos e ações penais. A conta se reverteu depois, com a enxurrada de processos decorrentes do 8 de janeiro.

Barroso teve desentendimentos com o colega Gilmar Mendes. Os dois passaram pelo menos dois anos sem se falar. A briga, considerada um dos momentos mais tensos do plenário do STF, inicialmente abriu uma crise interna na Corte. Depois, caiu no anedotário nacional: virou meme e camiseta.

Em março de 2018, Gilmar Mendes criticou "manobras" de ministros. Ouviu a resposta dura do colega: "Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia".

As pazes foram construídas em 2020, auge da pandemia. Barroso elogiou Gilmar em uma live e Mendes fez o mesmo em relação ao colega, em outra transmissão. A reconciliação foi cristalizada quando Gilmar convidou o colega para proferir uma aula magna no YouTube em evento organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do qual Gilmar é sócio.

Anúncio da aposentadoria de Barroso

Ministro chorou e foi aplaudido. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador de Justiça no estado do Rio.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Barroso sinalizou que faria anúncio nos últimos dias. Na segunda (6), ele afirmou durante um evento na Bahia que "é preciso saber a hora de sair".

Ministro está entre os que teriam perdido visto dos EUA. Ele sinalizou a jornalistas antes de deixar a presidência do STF que tinha interesse em dar aulas e que havia recebido convite para atuar para diferentes universidades dos Estados Unidos e da França. Ele porém está entre os oito ministros que os Estados Unidos teria tido seu visto cassado pelas autoridades norte-americanas.

Filho de ministro deixou Estados Unidos em meio a sanções dos EUA a ministros. Como revelou o UOL, Barroso pediu para seu filho, que era diretor do BTG Pactual em Miami, para não voltar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano. A situação teria deixado o ministro bastante abalado.

* Com informações de reportagem publicada em 28/09/2023.