Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

A cozinheira Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, foi identificada como a funcionária que morreu no desabamento de parte do teto do restaurante Jamile, no bairro do Bixiga, na tarde de ontem. O cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que negou ser sócio do estabelecimento.

O que aconteceu

Suênia teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A cozinheira era natural da cidade de Monteiro, na Paraíba, mas havia se mudado para São Paulo há aproximadamente dois anos, segundo familiares. Ele era irmã de um dos gerentes do Jamile.

Funcionária ficou presa sob os escombros e morreu no local. O corpo dela foi encontrado debaixo do mezanino do restaurante. A tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros, afirmou que os socorristas fizeram "o possível para salvar a vítima".

O corpo dela será velado em sua cidade natal. Ainda não há data para o enterro.

Corpo da vítima será transportado para a Paraíba assim que for liberado pelo IML (Instituto de Medicina Legal). O UOL tenta contato com os responsáveis pelo restaurante.

Sete funcionários ficaram feridos

Havia cerca de 20 funcionários no local na hora do acidente. Segundo os bombeiros, não havia clientes porque o restaurante ainda não estava aberto.

Sete pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco foram socorridas para hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, duas tiveram escoriações e as outras não tiveram estados de saúde divulgados.

Não houve explosão no restaurante. Segundo relatos de funcionários, o desabamento ocorreu no mezanino. A estrutura do teto desabou pouco antes das 12h, e as causas ainda serão apuradas, conforme os bombeiros.

A ocorrência foi atendida pela corporação às 12h25. "Funcionários relatam quem não sentiram cheiro de gás, somente viram o colapso estrutural", diz nota dos bombeiros.

Imóvel consta com CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) válido, segundo a corporação. O restaurante fica na rua 13 de Maio, 647. Ainda segundo os bombeiros, apenas a estrutura do estabelecimento foi afetada com o desabamento. O local segue isolado.

A Polícia Civil declarou que investiga as causas do desmoronamento. A perícia foi acionada e realizou os exames necessários para apurar as circunstâncias do acidente, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a pasta afirmou que novas perícias podem ser feitas a pedido da autoridade policial. O caso foi registrado como desabamento no 5º Distrito Policial (Aclimação), que conduz as investigações.

Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estava no local, segundo eles, a estrutura somente desabou.

Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça

Henrique Fogaça lamentou profundamente o acidente. Em nota, o chef afirmou que não estava no local e manifesta sua solidariedade às vítimas e a seus familiares, "reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

Fogaça está fora do país. Ele disse que mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.

Assessoria de comunicação do chef negou que ele seja sócio do restaurante. "É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

O Jamile tem capacidade para 120 pessoas e foi inaugurado em setembro de 2015. Em seu site, o estabelecimento diz que se destaca pela gastronomia, drinks autorais e carta de vinhos.

Restaurante afirmou que está colaborando com as autoridades. "Em respeito ao ocorrido hoje no Jamile, manifestamos nossa solidariedade aos colaboradores e familiares. Estamos prestando todo o suporte necessário e nos unimos em força, cuidado e respeito", diz trecho de nota publicada no Instagram.