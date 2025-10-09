Topo

Notícias

Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, será sepultada na cidade de Monteiro, na Paraíba, onde nasceu - Reprodução
Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, será sepultada na cidade de Monteiro, na Paraíba, onde nasceu Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 10h34

A cozinheira Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, foi identificada como a funcionária que morreu no desabamento de parte do teto do restaurante Jamile, no bairro do Bixiga, na tarde de ontem. O cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que negou ser sócio do estabelecimento.

O que aconteceu

Suênia teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A cozinheira era natural da cidade de Monteiro, na Paraíba, mas havia se mudado para São Paulo há aproximadamente dois anos, segundo familiares. Ele era irmã de um dos gerentes do Jamile.

Funcionária ficou presa sob os escombros e morreu no local. O corpo dela foi encontrado debaixo do mezanino do restaurante. A tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros, afirmou que os socorristas fizeram "o possível para salvar a vítima".

O corpo dela será velado em sua cidade natal. Ainda não há data para o enterro.

Corpo da vítima será transportado para a Paraíba assim que for liberado pelo IML (Instituto de Medicina Legal). O UOL tenta contato com os responsáveis pelo restaurante.

Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, será sepultada na cidade de Monteiro - Reprodução - Reprodução
Suênia Maria Tomé Bezerra, 51, será sepultada na cidade de Monteiro
Imagem: Reprodução

Sete funcionários ficaram feridos

Suênia Maria foi atingida pelos escombros do mezanino do restaurante Jamile - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Suênia Maria foi atingida pelos escombros do mezanino do restaurante Jamile
Imagem: Reprodução/Instagram

Havia cerca de 20 funcionários no local na hora do acidente. Segundo os bombeiros, não havia clientes porque o restaurante ainda não estava aberto.

Sete pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco foram socorridas para hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, duas tiveram escoriações e as outras não tiveram estados de saúde divulgados.

Não houve explosão no restaurante. Segundo relatos de funcionários, o desabamento ocorreu no mezanino. A estrutura do teto desabou pouco antes das 12h, e as causas ainda serão apuradas, conforme os bombeiros.

A ocorrência foi atendida pela corporação às 12h25. "Funcionários relatam quem não sentiram cheiro de gás, somente viram o colapso estrutural", diz nota dos bombeiros.

Imóvel consta com CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) válido, segundo a corporação. O restaurante fica na rua 13 de Maio, 647. Ainda segundo os bombeiros, apenas a estrutura do estabelecimento foi afetada com o desabamento. O local segue isolado.

A Polícia Civil declarou que investiga as causas do desmoronamento. A perícia foi acionada e realizou os exames necessários para apurar as circunstâncias do acidente, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a pasta afirmou que novas perícias podem ser feitas a pedido da autoridade policial. O caso foi registrado como desabamento no 5º Distrito Policial (Aclimação), que conduz as investigações.

Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estava no local, segundo eles, a estrutura somente desabou.
Tenente Olívia Perrone, do CBMESP

Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça

Henrique Fogaça lamentou profundamente o acidente. Em nota, o chef afirmou que não estava no local e manifesta sua solidariedade às vítimas e a seus familiares, "reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

Fogaça está fora do país. Ele disse que mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.

Assessoria de comunicação do chef negou que ele seja sócio do restaurante. "É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

Henrique Fogaça - Fernando Moraes/UOL - Fernando Moraes/UOL
Henrique Fogaça
Imagem: Fernando Moraes/UOL

O Jamile tem capacidade para 120 pessoas e foi inaugurado em setembro de 2015. Em seu site, o estabelecimento diz que se destaca pela gastronomia, drinks autorais e carta de vinhos.

Restaurante afirmou que está colaborando com as autoridades. "Em respeito ao ocorrido hoje no Jamile, manifestamos nossa solidariedade aos colaboradores e familiares. Estamos prestando todo o suporte necessário e nos unimos em força, cuidado e respeito", diz trecho de nota publicada no Instagram.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

Kremlin nega que esforços entre Rússia e EUA para acabar com guerra na Ucrânia estejam exauridos

Inflação teve leve alta em setembro no Brasil

Presidente da CPMI do INSS fala em 'movimento de blindagem' no STF

Tribunal francês condena homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot a 10 anos de prisão

CPI do INSS: Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato ligado a irmão de Lula

China alerta sobre excesso de chuva em áreas de milho, trigo, soja e arroz

Para avançar em Gaza, os 'obstáculos' à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

Túmulo do pai da abolição da pena de morte na França é profanado horas antes de sua entrada no Panteão

Série sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

Trump acusa a mídia de apoiar o grupo de esquerda Antifa