Quem é Frei Chico, irmão de Lula cujo sindicato é alvo da Polícia Federal

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), um dos alvos da operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS.

Quem é Frei Chico

Apelido do pernambucano de 83 anos surgiu por sua calvície. A "careca" semelhante ao visual dos frades franciscanos lhe rendeu a comparação ainda nos tempos de metalúrgico.

Frei Chico é responsável pela entrada do presidente no meio sindical e na política. Mais velho que Lula, 79, ele era militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro) em 1968, quando recusou ser indicado para a chapa de situação que concorreria à direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em vez disso, ele indicou Lula para uma suplência, segundo o arquivo do jornal Folha de S.Paulo.

Lula viu Frei Chico preso e torturado pelo regime militar —e experiência foi formativa para suas convicções políticas. Em 1975, o irmão do presidente foi "barbaramente torturado na prisão", de acordo com arquivos do Senado. A essa altura, já presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula não se convencia de que havia tortura, mas mudou de ideia ao visitar o irmão na cadeia do Hipódromo, em São Paulo, e vê-lo com marcas deixadas pelo pau de arara e choque elétrico. A partir de então, ele passou a radicalizar sua ação sindical e a organizar as greves que enfraqueceram a ditadura.

Divergências políticas causaram desentendimentos entre os dois. Em biografia escrita pela jornalista Denise Paraná, Lula classifica sua ligação com Frei Chico como "biológica". "Ou seja, um negócio evidentemente de irmão para irmão. Não tinha nenhuma afinidade política com Frei Chico", opinou no livro "Lula, o Filho do Brasil" de 1996.

Frei Chico criticou a criação do PT. Para ele, Lula fazia o jogo da burguesia e contribuía para a divisão da esquerda, segundo a Folha. Em 1986, ele ainda chegou a apoiar Orestes Quércia, do então PMDB, para o governo de São Paulo sob a orientação do PCB. Mais tarde, ele teria uma rápida passagem pelo PT.

A gente fala mais besteira. De política, só o necessário. Lula é da família uma vez por mês, a vida do Lula não pertence mais a ele. Frei Chico, antes de Lula se eleger presidente pela primeira vez, em junho de 2002

Ele se afastou da vida partidária antes de Lula chegar ao Planalto. Depois de três infartos, um dele ainda durante o primeiro mandato do irmão, ele passou a atuar menos politicamente, mas manteve sua articulação sindical. Desde 2008, ele é parte da diretoria do Sindnapi e, há pouco mais de um ano, atua como diretor vice-presidente.

Durante a Operação Lava Jato, Frei Chico foi acusado de receber "mesada" da empreiteira Odebrecht. Em delação premiada de 2018, os ex-executivos Alexandrino Alencar e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho afirmaram que o irmão do petista recebia valores em troca de suposta influência no Planalto. Além disso, acusavam Frei Chico de atuar, junto com a Odebrecht, na resolução de greves entre 1992 e 1993.

A denúncia foi rejeitada duas vezes, a primeira em 2019 e a segunda em 2020. Na primeira instância, a Justiça considerou-a "inepta", baseada em "interpretações e um amontoado de suposições". O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) manteve a rejeição no ano seguinte.

Com a prisão de Lula, em 2018, Frei Chico voltou a tornar-se atuante em esfera nacional. Ele fez parte do movimento "Lula Livre", que pedia a liberdade do então ex-presidente por considerar sua prisão ilegal.

Entenda operação

Frei Chico não é alvo da operação da PF até o momento. O Sindnapi é investigado em esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Absurdas as buscas, estou sabendo por vocês. Deixa investigar. Sem comentários. Se a polícia quiser vir aqui investigar, não tenho nada o que comentar. Frei Chico, ao UOL, hoje

São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do STF André Mendonça. Mandados ocorrem em sete estados e mais o Distrito Federal: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia.

Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). Não foram divulgados nomes.

Mendonça determinou o sequestro de quase R$ 400 milhões dos investigados. A operação tem o objetivo de aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

* Com informações de reportagem publicada em abril de 2025