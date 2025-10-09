Quanto ganha um ministro do STF aposentado? Veja quanto Barroso receberá

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, que anunciou hoje sua aposentadoria, terá a mesma remuneração bruta que recebe atualmente.

Quanto ganha um ministro aposentado?

O valor da aposentadoria de um ministro do STF é o mesmo do salário em exercício: R$ 46.366,19 (bruto). A explicação é do advogado Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas. "O valor base continua exatamente o mesmo. O que muda são os benefícios adicionais, como o abono permanência e os auxílios, que são pagos apenas enquanto o ministro está em atividade", explica Barbosa.

Atualmente, Barroso recebe um abono permanência de R$ 7.600,50, segundo dados do Portal da Transparência do STF. Esse valor é uma devolução da contribuição previdenciária paga por quem já completou os requisitos para se aposentar, mas optou por continuar trabalhando.

O abono permanência é uma verba equivalente à contribuição previdenciária do servidor. Ele só é devido enquanto a pessoa continua no cargo, mesmo já tendo direito à aposentadoria.

Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas



Na prática, isso significa que, ao se aposentar, Barroso deixará de receber o abono permanência e outros auxílios. Entre os auxílios que ele deixará de receber, estão o auxílio-moradia e alimentação.

Barbosa lembra que essa regra vale há décadas, mas com mudanças em 1998: "Os ministros do STF sempre se aposentaram com o subsídio completo. O que mudou foi a inclusão dos benefícios, que antes eram incorporados ao salário e deixaram de ser com a reforma previdenciária de 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso", explica Barbosa, que também é CEO da WB Cursos.

Ou seja, a aposentadoria de Barroso mantém o mesmo valor do salário atual —mas sem os benefícios extras que compõem a remuneração de um ministro em atividade.

O que aconteceu

Barroso chorou e foi aplaudido. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador do estado do Rio. "Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me indicou da forma mais republicana possível."

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Apesar da agressividade e intolerância que se vê aqui e acolá, reafirmo minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero: a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente na vida deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões.

Ao longo desse período, enfrentei e superei com discrição, dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e a consciência de dar o melhor de mim na prestação da Justiça. Na presidência do tribunal e do CNJ, percorri o país do Oiapoque ao Chuí, em contato com os magistrados e cidadãos, procurando aproximar o Judiciário do povo. Conversei com todos, indígenas e produtores rurais, patrões e empregados, situação e oposição. Não discriminei ninguém.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Ele comentou sobre seus 12 anos no Supremo. "Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor."

Barroso falou que "é hora de seguir outros rumos". "Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia."

Disse que seu futuro por enquanto está definido apenas na academia. Vai escrever e aceitou dar aulas na Alemanha, em novembro, e na Sorbonne, na França, em janeiro como professor visitante. Disse que não "tem nenhuma pretensão" de cargo público nem de embaixada. "No ano que vem vou começar a pensar na minha vida. Gostaria de ser um intelectual público. Alguém que olha o país e pensa coisas, sem cargo, sem esses deveres."

Ele justificou a saída com o "fim de um ciclo". "Apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido um ciclo. A vida é feita de ciclos. A gente tem de saber ceder o lugar", afirmou, defendendo "filosoficamente" que a vaga fique com uma mulher.

Fim das especulações. O ministro comentou que tinha pensado em anunciar a aposentadoria após a volta do retiro espiritual, que fará no final deste mês, mas as especulações fizeram com que ele antecipasse o evento e não avisasse os ministros com antecedência. "A especulação passou a ser pior do que o fato. Eu não teria saído antes de terminar o julgamento do golpe [que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro]. Era meu dever estar aqui e estar do lado dos meus colegas. Não gostaria de sair num momento confuso. O Brasil nunca é 100% tranquilo, mas o país está institucionalmente muito bem."

Ministro poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos. Nessa idade, ele seria aposentado compulsoriamente.

Lula indicará novo nome. O presidente será o responsável por indicar uma nova pessoa para ocupar a vaga de Barroso. Ao todo, o STF tem 11 ministros. Ele não tem um prazo para fazer isso, e o Senado precisa aprovar a indicação antes de o novo integrante assumir a função. Enquanto isso, o Supremo atua com dez ministros.

Barroso disse que "fez Lula suspeitar" sobre sua saída durante o show de Maria Bethânia. Ambos compareceram a um show da turnê da cantora baiana em São Paulo, quando o petista foi ovacionado. "Eu disse ao presidente que queria falar com ele sobre um assunto importante. E ele já intuiria o que era", afirmou Barroso. O encontro estava previsto para ontem, mas o presidente acabou desmarcando.

Barroso vinha sinalizando aposentadoria

Barroso sinalizou que faria anúncio nos últimos dias. Na segunda (6), ele afirmou durante um evento na Bahia que "é preciso saber a hora de sair". Em entrevista à Folha de S.Paulo, Barroso disse que sair do Supremo era uma "possibilidade, mas não certeza". Ele falou com o jornal pouco antes de deixar a presidência do STF, que foi assumida por Edson Fachin no último dia 29.

Ministro está entre os que teriam perdido visto dos EUA. Ele sinalizou a jornalistas antes de deixar a presidência do STF que tinha interesse em dar aulas, inclusive em universidades dos Estados Unidos. Ele, porém, está entre os oito ministros de quem os EUA teriam cassado o visto.

Filho de ministro deixou Estados Unidos em meio a sanções dos EUA a ministros. Como revelou o UOL, Barroso pediu para seu filho, que era diretor do BTG Pactual em Miami, para não voltar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano. A situação teria deixado o ministro bastante abalado.