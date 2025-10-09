Topo

Protetor solar bastão da Sallve promete efeito matte e controlar oleosidade

Protetor solar Sallve tem 50 FPS e fórmula com niacinamida Imagem: Divulgação
09/10/2025 05h30

A Sallve acaba de lançar um protetor solar em bastão para peles oleosas com fator de proteção (FPS) 50. A promessa é dar um efeito matte à pele, reduzindo o brilho e controlando a oleosidade por até 12h.

Leitores do Guia de Compras UOL pode usar o cupom "UOLSALLVE10", que dá 10% de desconto, frete grátis e uma nécessarie térmica como brinde nas compras acima de R$ 139 pelo site da marca. O cupom é válido até o dia 15 de outubro.

O que a Sallve diz sobre esse lançamento?

  • Bastão com aplicação prática
  • Alta proteção solar FPS 50 UVA/UVB
  • Oferece fotoproteção de amplo espectro
  • Deixa a pele com aspecto matte (efeito opaco e sem brilho) imediatamente
  • Mantém a oleosidade controlada por até 12h com uso contínuo
  • Promove um tratamento progressivo e duradouro contra a oleosidade excessiva
  • Resistente à água e suor
  • Minimiza poros dilatados

Quais os ativos desse produto?

Peptídeo antioleosidade. Controla a oleosidade excessiva da pele, de forma eficaz e sem efeito rebote.

Niacinamida. Também conhecida como Vitamina B3, ajuda no controle da produção de sebo e tem ação antioxidante e uniformizadora. Evita ressecamento e a vermelhidão.

Carnosina. Além de ser antioxidante, protege contra os danos da radiação IR, azul e visível. Ajuda na preservação da estrutura da pele, previne a hiperpigmentação e evita a perda de colágeno.

Como resgatar o cupom de desconto?

  • Clique no botão "Comprar" acima para ser redirecionado ao site ou app da Sallve
  • Clique em "Comprar" e digite o código "UOLSALLVE10" no campo "cupom"
  • Será preciso adicionar mais produtos no carrinho até completar o valor de R$ 139 para conseguir resgatar o cupom

