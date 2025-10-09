Produção de etanol nos EUA sobe 7,64%, para 1,071 milhão de barris por dia

Topo

São Paulo, 9 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,071 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 3 de outubro. O volume representa alta de 7,64% ante o registrado na semana anterior, de 995 mil barris por dia.Os estoques do biocombustível caíram 0,44%, de 22,8 milhões para 22,7 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 88 mil para 138 mil barris por dia (+56,82%). Os números foram divulgados na quarta-feira, 8, pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

