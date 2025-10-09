Procuradora-geral de Nova York adversária de Trump é indiciada por fraude hipotecária

Por Sarah N. Lynch e Luc Cohen e Andrew Goudsward

(Reuters) - A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, adversária de longa data do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusada nesta quinta-feira de mentir em um pedido de hipoteca, enquanto o governo intensifica o uso do poder governamental contra inimigos políticos.

Um grande júri em Alexandria, Virgínia, apresentou uma acusação formal contra James por fraude bancária e declaração falsa a instituição de crédito, segundo registros do tribunal.

A acusação foi a segunda em poucas semanas contra um adversário de alto nível de Trump, um republicano que fez campanha para a Presidência com a promessa de retaliação após enfrentar uma série de problemas legais desde o fim de seu primeiro mandato na Casa Branca, em 2021.

O ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado em 25 de setembro sob a acusação de fazer declarações falsas e obstruir uma investigação do Congresso, o que ele nega. O Departamento de Justiça também abriu inquéritos contra o senador norte-americano Adam Schiff e a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, entre outros. Nem Schiff nem Cook foram acusados, e ambos negam ter cometido irregularidades.

James, uma democrata, disse em comunicado que deve continuar atuando como a principal autoridade policial do Estado de Nova York e afirmou que as acusações são "uma continuação do desespero do presidente em usar nosso sistema judiciário como arma".

"Lutaremos agressivamente contra essas acusações sem fundamento", disse James.

Autoridades do governo Trump negam que ele esteja usando o Departamento de Justiça para fins políticos e argumentam que os democratas o usaram como arma contra um adversário quando os promotores federais apresentaram acusações contra Trump em 2023. Trump se declarou inocente e os casos foram arquivados.

(Reportagem de Sarah N. Lynch e Andrew Goudsward em Washington e Luc Cohen em Nova York)